Dani García reúne en Barcelona a 71 estrellas Michelin para homenajear al chef Joan Roca

El cocinero malagueño Dani García ha reunido este lunes en su restaurante Leña Barcelona, inaugurado hace dos meses, a una treintena de cocineros, que atesoran 71 estrellas Michelin, para homenajear al chef Joan Roca.



Motivado por una admiración profunda, unas ganas de brindar por la trayectoria y la figura de Joan Roca y una memoria emocional que no ha caído en el olvido, el chef malagueño ha movilizado a casi una treintena de compañeros amigos cocineros, quienes han viajado desde diversas regiones de España para sumarse a esta iniciativa.



“Su legado no solo está en los platos que ha creado, en los sabores que ha dejado grabados en la memoria de todos, sino también en cómo ha sido siempre: un ejemplo de humildad, dedicación y pasión por lo que hace”, ha afirmado Dani García.



Emocionado, García ha dicho que no olvida que “cada vez que me he enfrentado a un reto, ha estado ahí, y eso es un regalo que tiene un valor incalculable”.



Para esta ocasión, Dani García ha diseñado un menú único e irrepetible con el talento y la creatividad de 23 chefs: una propuesta a 46 manos que incluye 21 referencias a la cocina de Joan Roca como hilo conductor y la versión personal y única de cada cocinero participante en cada creación.



En este homenaje han participado, entre otros, Albert Adrià, Andoni Luis Aduriz, Alberto Chicote, Diego Guerrero, Fina Puigdevall con sus hijas Martina y Carlota Puigvert, Francis Paniego, Josean Alija, Marcos Morán, Nacho Manzano, Nandu Jubany, Oriol Castro, Paco Morales, Paco Pérez, Paco Roncero, Paolo Casagrande, Quique Dacosta, Rafa Zafra, Ramón Freixa, Ricard Camarena y Toño Pérez.



Además, en la sala estaban presentes referentes de la gastronomía de los últimos treinta años como Ferran Adrià, Pedro Subijana, Martín Berasategui y amigos cercanos como Carles Gaig y Salvador Brugués.



Joan Roca fue considerado el mejor chef del mundo en dos ocasiones (2017 y 2018) por The Best Chef Awards y su restaurante, El Celler de Can Roca, tres estrellas Michelin a punto de cumplir los 40 años, ha ostentado el título de Mejor Restaurante del mundo en 2013 y 2015.