Los conductores que dan positivo por alcohol caen del 5 % al 1,4 % en veinte años

Un 5 % de los conductores que se sometieron a test de alcoholemia en 2001 dieron positivo. Veinte años después, esa cifra ha bajado al 1,4 %, según los datos facilitados por el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien, no obstante, ha advertido de que "seguimos teniendo un problema con el alcohol al volante".



De hecho, el alcohol está presente en el 32 % de los accidentes mortales y uno de cada tres fallecidos en carretera presenta altos consumos. Además, en 2022, se han dictado 48.000 condenas por superar la tasa de alcoholemia.



La Dirección General de Tráfico (DGT) realizó en 2021 4,6 millones de test de alcoholemia, de los que 3,7 millones fueron controles preventivos, unos 600.000 por infracciones y casi 100.000 por accidente. Todavía no se había recuperado el número de controles prepandemia (alrededor de 6 millones de pruebas).



"El perfil tipo que da positivo es una persona de una cierta edad, con un cierto tipo de coche, que ha ido a un restaurante y se ha tomado un vino reserva", ha apuntado el responsable de Tráfico, quien ha precisado que en los jóvenes "está más instalada la cultura de la seguridad vial, aunque luego aparece la fiesta del pueblo..".



Así lo ha asegurado Navarro en declaraciones a los periodistas tras presentar la campaña "La carretera te pide SIN", una iniciativa impulsada por Cerveceros de España con el apoyo de la DGT, que apela a la responsabilidad mediante un mensaje de concienciación a la población, especialmente a los jóvenes de 18 a 35 años.



Navarro ha puesto el acento en que el tema del alcohol en la conducción es un problema de todos: "No basta con que si has bebido no debes conducir sino que si estás con alguien que ha bebido es tu responsabilidad no dejarle que, se ponga al volante".



Preguntado por si la DGT tiene previsto poner en marcha ningún operativo especial de tráfico el 23 de julio con motivo de las elecciones generales, Navarro ha respondido que no tiene ninguna medida excepcional en mente, aunque ha reconocido que ese domingo puede haber unos "desplazamientos atípicos" que van a afectar a la circulación.

No obstante, ha explicado que aun se está preparando la operación especial de tráfico del verano.



Este año la campaña de conducción responsable del sector cervecero apuesta por volver a poner el foco en las nuevas fórmulas de movilidad como motos, bicis y patinetes a través de distintas acciones.



Además de contar nuevamente con el apoyo de la DGT y 16 instituciones aliadas, los "influencers" Adri Contreras, Esperansa Grasia, Alex Gilbert y Car Lorenzo participan como embajadores de la campaña con el objetivo de que los jóvenes interioricen el mensaje de que no pueden beber nada de alcohol si van a conducir.



En esta edición se ha contado también con la colaboración del diseñador e ilustrador conocido como Javirroyo, que a través de sus característicos dibujos ha querido transmitir de una forma fresca y positiva recomendaciones de seguridad vial.