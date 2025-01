Comerciantes limitan o impacto das rebaixas nun contexto de “descontos continuos”

As rebaixas de inverno, que comezan oficialmente este martes 7 de xaneiro, deixaranse notar os “dous ou tres primeiros días”, pero “non solucionan nada” a nivel de comercio nun contexto no que hai “descontos continuos”.



Así o defende o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, que limitou moito o impacto desta época de descontos.



“O que digo sempre, as rebaixas empezan o 1 de xaneiro e acaban o 31 de decembro de cada ano, e así sucesivamente. Cando non é unha cousa, é outra”, sinalou en referencia ás diversas ofertas que lanzan especialmente as grandes superficies durante todo o ano.

Primeiros días



Seijas considera que se notarán especialmente os primeiros días, cando moita xente aproveitará para facerse con determinados artigos que necesitaban ou que ficharan anteriormente, “pero non solucionan nada agora mesmo”.



A este respecto, apuntou que desde a federación insisten en pedir ao Goberno, “o único que ten competencias para iso”, que regule os períodos de rebaixas de forma clara e xusta para todos os comerciantes.



Seijas augurou ademais que a subida do IVE dalgúns alimentos repercutirá á súa vez no que inviste cada un nas rebaixas, posto que “moitas familias veranse obrigadas a priorizar” en que invisten o seu diñeiro.

Gastos



De feito, unha enquisa realizada polo comparador Banqmi sinala que os galegos serán os que menos se gasten nas rebaixas de toda España, cunha media de 85,10 euros per cápita.



Con todo, este orzamento increméntase un 2,65% respecto ao ano pasado (82,90 euros de media). Os seguintes que menos pensan investir son os estremeños, que prevén gastar 87,12 euros de media, aínda que aquí a subida respecto ao dato rexistrado por Banqmi o ano pasado é algo menor, do 1,95%.



No lado contrario atópase A Rioxa, que segue sendo a comunidade que máis diñeiro destina para gastar durante as rebaixas de inverno. Concretamente, este ano ese orzamento medio per cápita sitúase nos 114,01 euros, cunha subida do 4,28% respecto ao ano pasado (109,33 euros).

En segundo lugar, atópase o País Vasco (111,33 euros de media, cunha subida do 3,62%) e completa o podio Madrid, con 107,33 euros de media e un ascenso do 3,76%.

A nivel nacional, o 51,01% dos enquisados afirma que si comprará algo estas rebaixas de inverno de 2025, cun orzamento medio que se sitúa nos 100,01 euros, o máis alto desde 2019, primeiro ano que o comparador financeiro Banqmi realizou esta enquisa.



Deste xeito, respecto ao ano pasado (96,45 euros), os españois gastarán un 3,69% máis de media per cápita nas súas compras durante estas rebaixas. Iso si, se se pon a lupa no importe que se destinaba fai seis anos (99,34 euros de media en 2019) a variación é mínima, de só o 0,67%.

Contratos



Por outra banda, as rebaixas de xaneiro xerarán máis de 10.300 contratos en Galicia, un 23,7% máis que no ano anterior (8.325), segundo publicou Randstad nas súas previsións, que inclúe os meses de xaneiro e febreiro de 2025 para os sectores do transporte e a loxística, ademais do comercio.



Por provincias, destaca Ourense que asinará 670 vacantes, un 27,6% máis que en 2024 (525); Pontevedra con 4.870, un 27,3% máis que en 2024 (3.825); Lugo con 850 vacantes, un 21,4% máis que no ano anterior (700); e A Coruña con 3.910 firmas (un 19,6% máis que o ano anterior cando alcanzou 3.270).



No conxunto do mercado español, a campaña de rebaixas de inverno xerará un total de 172.450 contratacións, o que supón un aumento do 19,8% respecto ao ano anterior, cando se rexistraron 144.000 contratos. Así, o sector do transporte e a loxística continúa consolidándose como o principal motor de emprego nesta campaña, con 115.625 contratos previstos, o que representa o 67% do total. Este sector experimentará un crecemento do 26,1% en comparación con 2024.



Pola súa banda, o sector do comercio, aínda que con menor peso relativo, xerará 56.825 contratos, un 8,7% máis que na campaña anterior.



Se analizamos o comportamento a nivel nacional, Castela-A Mancha sitúase como a comunidade co maior crecemento porcentual, cun incremento do 32,9%, alcanzando as 7.500 contratacións.



Séguelle Illas Baleares, con 3.500 firmas (+23,9%), Galicia con 10.300 (+23,7%) e Cataluña, que rexistra un crecemento do 22,3% cun total de 31.400 contratos.