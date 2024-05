Las clarisas de Vitoria-Gasteiz demandarán a las de Belorado para recuperar el monasterio de Orduña

Las monjas clarisas de Vitoria-Gasteiz presentarán una demanda en los tribunales de justicia para reclamar la anulación de la venta del monasterio de Orduña (Bizkaia) a las clarisas de Belorado (Burgos) por "incumplimiento" del contrato por parte de estas últimas.



La demanda se presentará la próxima semana y, a través de ella, las clarisas de Vitoria-Gasteiz tratarán de recuperar la propiedad del monasterio ubicado en la localidad vizcaína.



El argumento de la demanda se centrará en el "incumplimiento" del contrato por parte de las clarisas de Belorado, debido a que estas no han hecho frente a los pagos comprometidos para adquirir el monasterio de Orduña, según han explicado el abogado de las clarisas de Vitoria-Gasteiz, Ángel Fernández de Aránguiz.



El abogado ha detallado que, a finales del pasado mes de marzo, ya tuvieron conocimiento del caso, que "arranca en una compra-venta que se firma en el 3 de noviembre de 2020, por el cual las clarisas de Vitoria venden un monasterio en Orduña a la comunidad de clarisas de Derio, con sede en Belorado".



El precio de esa compra-venta, ha indicado, eran 1.300.000 euros, se pagaron 100.000 euros a la firma de la escritura y 1.200.000 euros quedaron aplazados con dos años de carencia.



El primer pago de esos 1.200.000 euros aplazados tenía que haber sido en noviembre del 22, a razón de 75.000 euros semestrales, pero, según ha indicado el abogado, "noviembre del 22 no se paga, mayo del 23 no se paga, noviembre del 23 no se paga y en marzo del 24, pues comparecen en el despacho, porque quieren, lógicamente, con alguien que vende y que no cobra, pues resolver la compra-vente y recuperar el inmueble".



Ante esta situación, el abogado de las clarisas de Vitoria-Gasteiz inició un requerimiento notarial para notificar a la parte compradora el incumplimiento, "del que evidentemente eran conscientes porque alguien que no paga, tiene que ser consciente de que no ha pagado", y se les emplazó para firmar una escritura de resolución de esa compra-venta, pero "la parte compradora se opuso a la resolución del contrato".



Por ello, ha precisado, el despacho de abogados de las clarisas de Vitoria-Gasteiz se puso a preparar la demanda judicial, porque "es la única forma de resolver el contrato de compra-venta", que se presentará la próxima semana.