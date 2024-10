El abogado de Ana Duato dice que es juzgada como elemento decorativo y por su popularidad

El abogado de Ana Duato, Enrique Molina, ha pedido en el juicio la absolución de la actriz de los delitos de fraude fiscal de los que está acusada y estima que ha sido traída al juicio del 'caso Nummaria' como "un elemento decorativo" y que se le está haciendo pagar de forma desproporcionada su popularidad.



En su informe final en el juicio, que ha quedado visto para sentencia este miércoles en la Audiencia Nacional, Enrique Molina ha mantenido que "no hay argumentos para sostener la acusación" contra Ana Duato, para quien el fiscal y la Abogacía del Estado han solicitado 16 y ocho años y medio de prisión, respectivamente.



El letrado ha comentado que "Ana Duato es un elemento decorativo en este proceso, se le ha traído artificialmente y se le ha hecho pasar las de Caín, y de hecho hoy no viene a ejercer la última palabra porque no puede salir de su casa".



"Cuando una persona no puede salir de su casa porque tiene siete, ocho o diez periodistas en la puerta y le están esperando aquí otros tantos evidentemente tiene que hacer dejación de sus derechos no porque no quiera venir al tribunal a dar la cara sino porque evidentemente la movilidad física le resulta mucho más reducida y engorrosa que al resto de los mortales que no tenemos esa publicidad", ha añadido.



Y ha concluido diciendo: "Evidentemente que se paga la popularidad, ¿pero llegando al extremo de pedirte 16 años de prisión por ser popular?; de ahí a la realidad de los hechos hay un mundo que esperemos que sea depurado por una sentencia absolutoria".



El fiscal solicita 16 años de cárcel para Ana Duato a la que acusa de defraudar a Hacienda más de un millón de euros entre 2010 y 2017 principalmente de sus ingresos por la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó' y 18 años y medio para su marido, Miguel Ángel Bernardeau, productor de la misma, por un supuesto fraude fiscal de más de 700.000 euros entre 2011 y 2015 y cuyo abogado ha pedido también su absolución.



Al comienzo del juicio, en junio, nueve de los 24 acusados en esta causa pactaron con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de aceptar penas menores a las pedidas por la Fiscalía y eludir el ingreso en prisión.



Entre ellos se encuentra Imanol Arias, que aceptó una pena de dos años y dos meses de cárcel por un fraude a Hacienda de unos dos millones de euros además de abonar la cantidad defraudada a Hacienda.



El fiscal ha pedido la pena más alta, 231 años y nueve meses de prisión, para el máximo responsable del despacho Nummaria, el exinspector de Hacienda Fernando Peña, acusado de ofrecer una estructura societaria para asegurar la opacidad frente a Hacienda de operaciones de sus clientes, entre ellos los actores protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias y Ana Duato.



Durante su informe Enrique Molina se ha preguntado "qué interés había en mantener a Ana Duato en este proceso" cuando ya se habían resuelto sus discrepancias con Hacienda de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 por la vía administrativa con una inspección tributaria que le impuso una sanción leve y posteriormente el Tribunal Económico Administrativo Regional confirmó sus autoliquidaciones.



Y respecto a las acusaciones por el resto de ejercicios ha alegado que se trata de una acusación nueva por lo que no fue preguntada en la fase de instrucción y que no incurrió en delito alguno.



A juicio de Enrique Molina se ha llevado a Ana Duato por vía penal a este juicio por el mero hecho de ser cliente del despacho Nummaria "para dotar de color a una causa que habría pasado desapercibida si solo se hubiera seguido contra Fernando Peña".



"Traer a este procedimiento a Ana Duato nos ha situado en una posición lamentable y no tiene sentido que se la haga pasar como integrante de una trama delictiva para eludir impuestos", ha recalcado.



Y ha asegurado que "se ha arruinado su vida profesional, su productora y su patrimonio" cuando nunca ocultó sus ingresos a Hacienda.



Tan solo se han acogido a su derecho a la última palabra dos acusados, entre ellos Blanca D.Z., que se enfrenta a una petición de 25 años de prisión.



"Yo únicamente era empleada de Nummaria y por desgracia a causa de lo que hicieron mis jefes, en concreto Fernando Peña, me quedé sin trabajo en 2016 y me he visto envuelta en este embrollo", ha manifestado.



Y ha dicho a los magistrados: "Confío en su criterio y que sabrán diferenciar entre quienes decidían y daban las órdenes y quienes no teníamos nada que ver; son muchos años de sufrimiento personal y familiar