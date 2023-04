Víctor Sacristán, oncólogo del Chuac: “Cada vez existe más evidencia científica de que el ejercicio es un arma más para combatir el cáncer”

El cáncer de colon, el de mama y el de pulmón son los tumores con mayor prevalencia en el área sanitaria de A Coruña-Cee. Así lo explica Víctor Sacristán Santos que, si bien reconoce que la enfermedad no acabará a corto o medio plazo, insiste en que en los congresos internacionales de oncología se presenta cada año algún avance clínica y estadísticamente relevante en cuanto a supervivencia. ¿Qué avances destacaría en el tratamiento del cáncer?

La medicina de precisión está cobrando un papel cada vez más relevante en oncología. Así, mediante la detección de alteraciones moleculares y genéticas entre otros, podemos personalizar cada vez más los tratamientos que proporcionamos a nuestros pacientes, así como minimizar las toxicidades. Cuando se consigue demostrar que un fármaco es eficaz ante una determinada mutación génetica es algo especialmente relevante puesto que potencialmente podría ayudar a pacientes con diversos tumores. La quimioterapia ya no es el único tratamiento, y en algunos casos ni siquiera el principal...

Y eso es una buena noticia. En la actualidad, la inmunoterapia y terapias dirigidas (intravenosos y orales) poco a poco le están ganando la batalla a la quimioterapia como opción de tratamiento en un gran porcentaje de cánceres. Aun así, no hay que olvidar que la quimioterapia sigue siendo todavía muy relevante en muchos tumores ‘quimiosensibles’ y que incluso sirve de sinergia para las terapias personalizadas. Los números señalan que la supervivencia ha aumentado en los últimos años pero ¿Cuáles son las expectativas para los próximos?

¡Que siga aumentando, por supuesto! Afortunadamente en los grandes congresos de las sociedades españolas, europeas y americanas de Oncología se presentan anualmente algún avance clínica y estadísticamente relevante en cuanto a la mejoría en la supervivencia en algún tumor. Debemos seguir trabajando y colaborando entre todos para que esto siga sucediendo. ¿Ve el día en que se consiga acabar del todo con el cáncer?

A corto y medio plazo, no. Ojalá llegue el día en que esto suceda, pero poniendo los pies en la tierra debemos trabajar en la prevención, la detección precoz y en mejorar la eficacia y tolerabilidad de nuestros fármacos. Cada vez son más las voces que hablan de cronificación del cáncer... Hoy por hoy ¿Es ese el objetivo más realista?

Depende. Si es posible, siempre hay que intentar la curación en estadios precoces, pero en pacientes con una enfermedad muy extendida debemos intentar aumentar su esperanza de vida y detener el avance del tumor pero a su vez limitar las toxicidades medicamentosas. En este sentido ya tenemos un terreno trabajado. Los oncólogos llevamos tiempo de experiencia en cuanto al manejo de tratamientos como la inmunoterapia y otros tratamientos dirigidos para minimizar sus efectos secundarios. Así, en pacientes largos supervivientes conseguimos que cada vez visiten menos el hospital y que tengan una mejor calidad de vida aún estando bajo tratamiento oncológico.