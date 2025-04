El método de Takin Mousavian, un enfoque clínico y efectivo para dejar el tabaco en dos días

Takin Mousavian, diplomado en 1997 por la Escuela de Naturopatía de Sevilla, lleva más de dos décadas dedicado a la salud natural. Con formación en Iridología, Oligoterapia, Sintergética, Terapia Ortomolecular y Moraterapia alemana, ha desarrollado un enfoque integral para tratar enfermedades crónicas y desintoxicaciones profundas. Pero fue una situación concreta la que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

“Empecé hace más de 20 años. A la consulta venía mucha gente enferma, que no podía dejar de fumar. No es que no quisieran, es que no podían. Me llamó la atención ver a personas llorando, con un diagnóstico muy grave, y aún así volvían al tabaco”, recuerda Mousavian.

Ese patrón se repitió tantas veces que lo llevó a investigar a fondo. Poco a poco, descubrió lo que él define como el lado más oscuro del tabaco moderno: la manipulación química. “La gente cree que el tabaco es lo que era hace 30 años, pero no. Cada temporada las multinacionales cambian su composición. Ya no es solo nicotina, son más de 2.000 componentes, cada vez más sofisticados y adictivos. Es una droga, sin nada que envidiarle a otras”, añade el profesional.

Fue entonces cuando comenzó una búsqueda que duró años. Pruebas, errores, fracasos. Finalmente, encontró una herramienta clave: un dispositivo médico alemán, diseñado originalmente con otros fines, pero que resultó eficaz para provocar una desintoxicación profunda de sustancias almacenadas en el cuerpo. A partir de ahí, comenzó a desarrollar su protocolo específico.

Mousavian creó un método propio para dejar de fumar de forma profunda y definitiva.

“No basta con dejar de fumar. Hemos comprobado que incluso después de dejarlo, el cuerpo sigue intoxicado durante años. Esa porquería se queda en los pulmones, y muchas veces la gente enferma tiempo después. Hay que limpiar, no solo quitar el cigarro”, afirma.

El protocolo que creó se concentra en dos sesiones intensas: una por la tarde y otra a la mañana siguiente. Durante ese tiempo, el cuerpo comienza a expulsar, a través de la orina, el sudor y el sistema linfático, los residuos acumulados por años de consumo. “Lo ves en tiempo real. El cuerpo saca porquería, y el paciente lo nota. Desde el primer día, se siente más libre, más ligero, más limpio. Respirar cambia por completo”, destaca el profesional.

Aunque el método es eficaz, Mousavian advierte que no es para todos. “Esto no es para convencer a nadie. Es para quien ya viene decidido. Podemos ayudar con el miedo, eso sí, pero la decisión tiene que venir de casa”, añade.

La mayoría de sus pacientes tienen entre 40 y 60 años, con décadas de tabaquismo encima. Muchos llegan desde fuera de A Coruña -donde está ubicada su consulta-, tras haber probado sin éxito otros métodos: hipnosis, parches, cápsulas. “Vienen por recomendación, desesperados. Ya no pueden más. Físicamente están muy tocados y económicamente también. Gastar 200 o 300 euros al mes en tabaco, teniendo sueldos ajustados, es insostenible”.

Mousavian alerta sobre los más de 2.000 aditivos del tabaco moderno

Mousavian reconoce que el camino no fue fácil. “Los primeros años fueron durísimos. Muchos fracasos. Pero gracias a eso fuimos perfeccionando el protocolo. Ahora lo tenemos tan pulido que 8 o 9 de cada 10 pacientes arrancan bien desde el primer día”, añade.

Pero el objetivo no se queda solo en dejar el tabaco. Muchos de sus pacientes aprovechan ese punto de inflexión para cambiar otros hábitos. “Les damos pautas de alimentación, ejercicios adaptados a su edad, rutinas nuevas. Hay personas de 70 años que, después de dejar de fumar, quieren volver a moverse, a respirar bien, a vivir”, destaca.

A Mousavian le emociona ver cómo la salud, la autoestima y la economía se alinean en esos cambios. “Cuando dejan el tabaco, ganan tiempo, dinero, libertad. Muchos no se reconocen después de unos días. Empiezan a ver la vida con otros ojos”.

Mientras el tabaco sigue mutando y reforzando su poder adictivo, este terapeuta continúa perfeccionando su método, convencido de que aún se puede ayudar a miles de personas a romper una esclavitud que, para muchos, ha sido una condena silenciosa. “Esto no es magia. Es trabajo, experiencia y comprensión del cuerpo. Pero cuando funciona… es una bendición”, concluye.