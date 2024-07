Infección de hongos en los pies o micosis: ¿qué hacer para prevenirla?

La infección de hongos, llamada micosis, la provoca un hongo que se asienta en la piel (sobre todo en la zona de los pies) y se multiplica gracias a los ambientes cálidos y húmedos. Sabiendo esto, no hay duda alguna de que la estación en la que más debemos tener más cuidado es en el verano, ya que frecuentamos más las zonas de riesgo como son la piscina o la playa.

El sol y el calor son los principales factores que causan la sudoración, la cual también provoca un gran riesgo de crecimiento de hongos en nuestros pies. Sin embargo, una de las cosas más importantes no es saber las causas, sino los síntomas de esta micosis. De esta forma, seremos capaces de tratarla cuanto antes y, en el futuro, aprenderemos a prevenirla a tiempo.

Para empezar, debemos considerar que los síntomas no surgen todos al mismo tiempo, sino que van apareciendo poco a poco. Los niveles de molestia o incomodidad varían mucho dependiendo del tiempo que pase desde la infección de hongos hasta su tratamiento. Algunos de ellos apenas serán perceptibles para la mayor parte de las personas, mientras que otros serán tan incómodos que apenas se podrá caminar. Así pues, los síntomas más recurrentes de la infección de hongos son:

Deterioración de las uñas de los pies , las cuales pueden decolorarse o debilitarse.

, las cuales pueden decolorarse o debilitarse. Grietas o descamación entre los dedos.

entre los dedos. Ampollas.

Picazón , sensación de ardor o escozor .

, o . Abultamientos en la zona infectada.

en la zona infectada. Enrojecimiento o sarpullido en la zona interna del pie.

en la zona interna del pie. Piel “muerta” entre los dedos, la cual se caracteriza por tener un color pálido, como blancuzco, y un olor desagradable.

Ahora bien, no podemos quedarnos solamente con los síntomas, sino que es importante saber qué hacer para curar y/o prevenir los hongos en los pies. En cuanto a la sanación, lo más recomendable es acudir a tu especialista de confianza. Existe un prejuicio acerca de la micosis que afirma que las personas que la sufren tienen una mala higiene, pero eso no siempre es verdad. Si es bien cierto que la higiene toma un papel de lo más importante en la aparición de los hongos, esta no es la única razón, sino que puede ser una mezcla de factores de riesgo, como la sudoración excesiva (hiperhidrosis), frecuencia de ambientes cálidos y húmedos, el uso frecuente de calzado no transpirable o hasta el andar descalzo en lugares públicos.

¿Pero qué podemos hacer para prevenir los hongos en los pies? ¿Cómo debemos cuidarnos para evitarlos en esta época del año en la que son tan frecuentes? A continuación, os dejamos 6 consejos para evitar la micosis este verano y en cualquier otra época del año:

1. Mantener una buena higiene de los pies

Es importante lavar diariamente los pies, pues es una de las zonas del cuerpo que tiene mayor facilidad para ensuciarse. Aunque uno no se duche todos los días debe procurar lavar sus pies con agua y jabón, en especial si se realiza alguna actividad física con frecuencia, ya que esta aumenta la sudoración y, paralelamente, el riesgo de desarrollar hongos.

2. Procurar secar correctamente cada parte de los pies

Es un consejo importante y que suele pasar desapercibido para muchas personas, ya que no le prestan mucha atención a la zona de sus pies cuando salen de la ducha. Sin embargo, puede suponer un riesgo importante y un factor decisivo a la hora de desarrollar micosis.

Se debe aclarar cualquier resto de jabón y, a la hora del secado, hay que evitar dejar que la humedad se acumule entre los dedos.

3. Usar siempre calzado transpirable

En días de calor hay que tener cuidado a la hora de usar calzado muy apretado que no deje respirar nuestros pies. En especial para quienes hagan deporte o vayan a caminar mucho tiempo es recomendable usar calzado transpirable y cómodo para evitar la sudoración en lo posible.

4. Usar calcetines de tejidos naturales

Los más recomendables son los calcetines de algodón, pero también se pueden usar de cualquier otro tejido natural, siempre y cuando este mantenga los pies frescos. Hay que evitar en lo máximo posible que se humedezcan y, por supuesto, se deben cambiar diariamente.

5. Evitar caminar descalzo en zonas comunes

Ya sea en la piscina o en el gimnasio, siempre es recomendable usar sandalias o chanclas si se va a caminar por un lugar húmedo de una zona pública.

6. No compartir toallas ni calzado con otras personas

Hay que evitar lo más posible el uso de toallas o calzado ajeno usado antes por otra persona, ya que los hongos son contagiosos. Se debe tener cuidado también con los cortauñas o las tijeras.