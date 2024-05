Dolor de regla, anticonceptivos y la búsqueda de una menstruación saludable

Lucía Serrano tiene 21 años y estudia medicina. Tuvo la regla por primera vez a los 12, y desde el principio experimentó dolor intenso y sangrado abundante en los dos días iniciales de la fase de menstruación.

Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cerca del 70% de las mujeres entre 15 y 49 años reconoce tener dolor con la menstruación. Un 45% dice usar medicación para paliarlo, algo que se incrementa entre las más jóvenes. El 37,6% presentan dificultades para hacer vida normal.

“El dolor de regla me incapacitaba. No me permitía ni estar de pie. Sentía un dolor punzante en la parte baja del abdomen, en la espalda y en los riñones. Me ha llegado a doler la parte interna de los labios vaginales y a dar fiebre. Es un malestar general que me influía incluso en la pérdida de apetito” relata Lucía Serrano.

Por la abundancia de sangrado dejó de hacer planes con sus amigas, especialmente en verano, donde señala que no se podía poder bikini porque ni las compresas ni los tampones aguantaban las horas que prometían en su caso. “Creo que aún existe el prejuicio social de estar manchada. Yo tenía que llevar a todos lados una muda de ropa interior. Son cosas que me agobiaban y eran incontrolables porque mi regla no era normal” explica Serrano.

Esta situación perduró hasta hace 4 años, cuando empezó la carrera y acudió al médico en busca de una solución, al concebir insostenible la “vida adulta” con ese sufrimiento y asumir que ese dolor de regla no debía ser así. Hasta entonces, en su entorno se había sentido apoyada y le habían justificado faltas escolares por dolores menstruales, excepto en una ocasión. “Mi profesor de Educación Física me dijo que la regla era una excusa para no hacer una prueba de resistencia en 1º de la ESO y que ese dolor es normal en las mujeres, por lo que no podía parar mi vida” recuerda Serrano.

Más de la mitad de las mujeres (53,7%) considera que pedir la baja o no acudir al trabajo por dolores y/o sangrado durante la menstruación puede tener consecuencias laborales según la SEC. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión apuntan que un año después de la entrada en vigor de las bajas por menstruación incapacitante, solo se han tramitado 1.408 de 8,8 millones de procesos iniciados.

El tratamiento para disminuir el dolor es, en la mayoría de casos, la prescripción de pastillas anticonceptivas. “No me hicieron ningún examen ni revisión ginecológica, solo una analítica para ver el estado de coagulación de mi sangre y mis antecedentes sobre trombosis (el consumo de anticonceptivos aumenta el riesgo de padecer esta afección). Por suerte me funcionaron y no tuve ningún efecto secundario, aunque tengo amigas a las que le ha repercutido negativamente en su salud mental” afirma Lucía Serrano.

Su madre también había tenido reglas dolorosas. Según la Sociedad Española de Medicina Interna, enfermedades como la dismenorrea (episodios dolorosos coincidentes con la regla) la sufren entre el 30 y el 50% de las mujeres y suele ser hereditario.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga porque la menstruación deje de considerarse un asunto de higiene para tratarlo como uno de salud con dimensiones físicas, psicológicas y sociales.

El 28 de mayo se celebra cada año el Día Internacional de la Menstruación, haciendo referencia a la duración habitual del ciclo menstrual (28 días) y a la duración de la fase menstrual (5 días de sangrado). “Debemos celebrar todos los avances que ha habido en los últimos años en torno a la menstruación, gracias a los cuales podemos hablar con total normalidad de este signo único para las mujeres y personas que menstrúan; y en segundo lugar, reivindicar que se siga avanzando en esta materia para que todas las personas puedan vivir su menstruación de manera saludable” explica Macarena Quintano, CEO de Cyclo.

Cuestiones como la elección de alimentos en las diferentes fases del ciclo menstrual (menstruación, fase folicular, ovulación y fase lútea) o la práctica de distintos tipos de deporte durante el mismo, hacen que se conecte con el cuerpo femenino y se comprenda su importancia en la vida de las mujeres.