Claudia Carvalho, experta en sexología: “Social, cultural y religiosamente, la mujer no fue educada para el placer”

Claudia Carvalho, teóloga y experta en sexología, se dedica a transformar vidas y empoderar a las mujeres a través del conocimiento y la confianza en su sexualidad. Su misión es abrir caminos hacia la autocomprensión y el bienestar sexual, rompiendo tabúes y promoviendo una educación sexual inclusiva y liberadora.

El camino de Claudia hacia la sexología comenzó como una búsqueda personal. Tras enfrentarse a desafíos en su vida íntima, decidió profundizar en el tema no solo para sanar sus propias heridas, sino para ayudar a otros. “Fue la sexología la que me eligió”, afirma. Su interés en este campo floreció mientras cursaba un posgrado en terapia de pareja, uniendo su experiencia como teóloga y pastora con su pasión por mejorar las relaciones humanas.

La educación sexual y su impacto en los jóvenes

Claudia observa cómo los jóvenes inician su vida sexual cada vez más temprano, enfrentándose a retos como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y el impacto psicológico de una sexualidad desinformada, enfatizando en que el mayor desafío es ofrecer una educación sexual adecuada, que libere a los jóvenes y les brinde conocimiento confiable para tomar decisiones seguras.



“La educación sexual en los institutos suele ser aburrida y superficial, enfocada únicamente en las ETS o en cómo usar preservativos, y a veces tiene un enfoque distorsionado que no quiero mencionar para evitar polémicas”, comenta. Para captar el interés de los jóvenes, Claudia adapta sus charlas a sus inquietudes, fomentando un diálogo abierto y sin prejuicios. Considera fundamental que tanto la escuela como las familias desempeñen un papel activo en la formación sexual de los adolescentes.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los adolescentes es la desinformación. Según Claudia, la falta de educación sexual fomenta creencias erróneas sobre anticonceptivos, el embarazo o la pornografía como referencia para entender el sexo. Para corregir estos errores, aboga por una educación sexual integral, inclusiva y accesible, complementada por una comunicación abierta en los hogares. “La falta de comunicación en las familias es un problema clave. Es necesario que los padres estén abiertos a hablar sobre sexualidad con sus hijos, sin tabúes ni juicios, y que sean fuentes confiables de información y orientación”, añade la profesional.



Los desafíos del deseo sexual y su evolución

El deseo sexual es un fenómeno complejo y cambiante, influido por factores como el estrés, los problemas de comunicación y las dinámicas de pareja. Para mantenerlo vivo, la profesional sugiere centrarse en el contexto actual de la relación, en lugar de buscar soluciones rápidas como pastillas o mitos populares.

“No hay una forma universal para mantener vivo el deseo en una pareja, pero hay tres consideraciones que me gustaría mencionar: si sientes deseo por tu pareja, eso significa que se puede trabajar para mejorarlo en la relación, pero sin deseo, es imposible que una relación de pareja permanezca viva; no se puede recuperar el deseo sexual; sin embargo, se puede trabajar a partir del contexto actual y lograr que sea mejor que antes; y no existen ni pastillas, alimentos o accesorios eróticos que solucionen la baja del deseo sexual ”, afirma.



Sexualidad en la tercera edad

Claudia es una firme defensora de la sexualidad en la tercera edad. Asegura que el placer no tiene fecha de caducidad y anima a las personas mayores a explorar nuevas formas de disfrutar su intimidad. “La sexualidad en la tercera edad puede vivirse de manera plena, hermosa y llena de disfrute. Todo dependerá de cómo entendamos el sexo, el placer y de permitirnos sentirnos vivos. Pero, seamos realistas, hay cambios naturales con el envejecimiento, aunque eso no significa que no podamos disfrutar. Al menos yo quiero llegar a los 60, 70 y más de 80 gozando de la vida y del sexo. Después de todo, las abuelas también tienen derecho a disfrutar. En las mujeres, puede presentarse sequedad vaginal, y en los hombres, dificultad para mantener la erección. Sin embargo, en esta etapa, el sexo tiende a centrarse más en la intimidad afectiva y en explorar otras formas de sentir placer, con una mayor diversidad”, asegura, subrayando que una vida sexual activa en esta etapa aporta beneficios emocionales, físicos y psicológicos.



El futuro del placer femenino

Carvalho también trabaja en un proyecto innovador: la primera exposición mundial dedicada exclusivamente al placer femenino. Su objetivo es generar conversaciones en torno al bienestar sexual de las mujeres, un tema que considera clave para construir una sociedad más feliz y equilibrada.

“Social, cultural y religiosamente, la mujer no fue educada para el placer. La mujer fue educada para ocupar un espacio de dar: dar placer al otro, su cuerpo pertenecer y ser utilizado para el disfrute del otro. La mujer no fue enseñada sobre su deseo, su placer, ni a disfrutar. Siglos de represión e invisibilidad, y la ciencia tiene poco interés en el placer femenino. La sociedad no tiene interés en que la mujer sea protagonista de su placer, porque eso significaría mover la estructura normativa masculina”, añade.

Claudia lanza quiere lanzar un mensaje lleno de poder: “La sexualidad es un derecho que no tiene fecha de caducidad. No importa la edad, el placer es tuyo, y lo primero que debes hacer es liberarte de las creencias limitantes. No sabemos hacer sexo porque nuestro concepto está distorsionado. Es momento de cambiar eso”.