El Balneario de Laias trata la insuficiencia venosa crónica que padecen el 77% de las mujeres de 70 años

En el marco de la Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, el balneario ourensano de Laias acoge este fin de semana unas jornadas centradas en la aplicación de la balneoterapia para la prevención de las secuelas provocadas por la insuficiencia vascular. Un grupo de futuros médicos de la Universidad de Santiago, que se están formando en la cura termal, conocerán las aplicaciones de las terapias con aguas mineromedicinais para abordar este tipo de dolencias.

La coordinadora de este seminario es la doctora Dolores Fernández Marcos. Es médico especialista en hidroloxía médica y directora médico de Caldaria, que aglutina los balnearios ourensanos de Arnoia, Laias y Lobios. Indica que “a patoloxía venosa crónica ten unha incidencia elevada, sobre todo no sexo feminino”. En esta línea, destaca que el 77% de las mujeres mayores de 70 años sufre insuficiencia venosa crónica, en particular en los miembros inferiores. Esto conlleva la aparición de edemas en los tobillos y en las piernas, que no desaparecen con el paso del tiempo; la piel se torna oscura y sequía, y puede abrirse hasta la aparición de úlceras que no cicatrizan segundo avanza la enfermedad.

La doctora explica que las propiedades de las aguas mineromedicinais -en especial las sulfurado sódicas, clorurado sódicas y bicarbonatadas cálcicas- mejoran el trofismo de los tejidos del organismo y la cicatrización. Además, señala que este tipo de aguas son antisépsicas, lo que contribuye al tratamiento de estas lesiones, junto con las medidas higiénico-posturais y nutricionales como medida preventiva en las primeras fases de la enfermedad.

La doctora Dolores Fernández Marcos. I CEDIDA

La cura balnearia aplica técnicas que mejoran la circulación de retorno como la hidrocinesiterapia -realización de ejercicio físico en el agua-, pediluvios, pasillos de marcha, duchas circulares y la balneación en general; la una temperatura entre 34 y 37 ºC. La doctora incide en que “cómpre ter en conta que a pel neste proceso vascular vaise danando e co tempo é unha porta de entrada a xermes que poden prexudicar ao enfermo, polo que se debe realizar o tratamento baixo a supervisión de persoal profesional”.



Los futuros facultativos conocerán los beneficios terapéuticos de las aguas

Las jornadas comienzan el viernes a las 16:30 horas con una sesión teórica centrada en los aspectos generales de la hidroloxía médica y en la aplicación de los protocolos terapéuticos en los balnearios, impartida por la doctora Yolanda García, directora médica del balneario de O Carballiño. De sucesivo, los participantes realizarán un recorrido por las instalaciones del centro termal. Y luego tendrán una sesión práctica sobre las diferentes técnicas balnearias, con el fisioterapeuta de Laias, Kamil Brzcenziski, que repetirán el sábado por la mañana. En la jornada del sábado, los futuros médicos conocerán las principales indicaciones terapéuticas de la balneoterapia para tratar las patologías vasculares, de la mano de la doutura Ferrnández Marcos. La jornada finalizará con una sesión práctica en el balneario.