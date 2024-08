La Asociación Española Contra el Cáncer anima a practicar deporte siempre con protección solar

La protección contra los rayos del sol es fundamental para prevenir el cáncer de piel. La concienciación sobre este principio es fundamental para el bienestar durante todo el año, pero especialmente durante el verano. Por esta razón, la Asociación Española Contra el Cáncer ha impulsado su campaña de protección solar. Durante los meses de julio y agosto, voluntarios y profesionales de la Asociación colaboran en actividades y mesas informativas en toda la provincia para trasladar la necesidad de una correcta protección frente al sol y divulgar sus efectos sobre la piel. El deporte seguro al aire libre es uno de los aspectos más relevantes para la iniciativa de este año, que anima a la práctica saludable con todas las precauciones necesarias.

“La prevención del cáncer de piel es asequible para todos, desde los niños hasta la gente mayor. Parece que solo debemos ponernos crema cuando vamos a la playa, pero el sol es cada vez más fuerte y hay más horas de luz. Hagamos lo que hagamos debemos proteger nuestra piel todos los días, sobre todo en verano”, señala Rocío García de la Barga, responsable de Coordinación Territorial de la Junta Provincial.

Lourdes Silvoso, coordinadora provincial de Atención al Paciente de la Asociación, avisa de los peligros y medidas a tener en cuenta. “La exposición a las radiaciones solares puede tener efectos muy perjudiciales. Son las causantes de cáncer de piel, tanto melanoma como carcinomas no melanoma, entre otros problemas cutáneos. Es imprescindible protegerse a través de cremas de alta intensidad, pero también de otros elementos, como gorras y gafas solares con protecciones adecuadas”.

La Asociación también subraya la importancia de evitar la exposición solar en las horas centrales del día —entre las 12:00 y las 16:00— y de beber agua en abundancia y con frecuencia. Además, hidratar correctamente la piel supone otra medida de protección frente al sol. Por último, es fundamental utilizar sombrillas, sombreros, gorras o camisetas. Estas recomendaciones no deben tenerse únicamente en cuenta cuando se acude a la playa. Cualquier actividad al aire libre, como la práctica deportiva, requiere de protección, incluso cuando el cielo esté nublado, porque el 80% de los rayos del sol pueden atravesar las nubes.

Actividades en la provincia

Los voluntarios de la Asociación participan en múltiples actividades a lo largo del verano. Uno de los primeros eventos deportivos a los que acudieron en A Coruña fue el Día del Deporte na Rúa, celebrado el pasado 30 de junio, donde los más jóvenes y sus familias recibieron consejos entre las numerosas sesiones deportivas organizadas. El 30 de julio, la Asociación estuvo en el campamento del Colegio Salesianos. Mediante charlas y diferentes dinámicas se instruyó a los niños sobre la importancia de la protección solar en cualquier lugar a lo largo del año. La Asociación también está presente en las actividades de A Coruña Móvese. —programa del Ayuntamiento coruñés que promueve hábitos saludables de ejercicio al aire libre—. Además, sus mesas informativas podrán encontrarse el 14 de agosto durante la práctica de gimnasia aeróbica realizada en la playa de Riazor, en la sesión de pilates convocada para la misma fecha en el parque de Vioño y durante la actividad de zumba del parque Europa planeada para el 21 de agosto.

La Asociación también abarcará otras colaboraciones, como la que mantendrá con el festival veraniego Nachiños Fest —que se celebrará el 16 y 17 de agosto en el Campo das Cabazas de Ferrol—. Además, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, la Asociación estará presente en la playa de Pantín, que volverá a hacer del deporte sobre las olas el protagonista con su Pantín Classic.

Como parte de la sensibilización de la campaña, las playas de Ferrol y Valdoviño disponen de carteles con información en sus casetas de socorrismo y activan mensajes de megafonía que aportarán datos imprescindibles para el cuidado de la piel bajo el sol.

La Junta Local de Santiago se suma a esta campaña con dinámicas en el campus Multiusos Fontes do Sar —6 de agosto y 27 de agosto— y en el campamento urbano de la Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos —30 de julio y 20 de agosto—, que se encuentra en Teo.

Además, se han instalado mesas informativas en A Pobra do Caramiñal, Cee, Cedeira, Betanzos y Ames. En Malpica de Bergantiños se ha distribuido material de la campaña en todos los campamentos del Ayuntamiento organizados en julio y agosto, y la Asociación también colabora con el Ayuntamiento de Lousame, que utiliza estos materiales en sus campamentos.

La exposición inadecuada al sol, principal causa del cáncer de piel

Los factores que pueden favorecer el desarrollo del cáncer de piel son numerosos, pero el más común es la exposición inadecuada y excesiva al sol o a fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las lámparas bronceadoras. Las personas con más riesgo son las de piel clara, pelo rubio o pelirrojo y ojos azules o verdes, junto a aquellas que trabajan muchas horas al aire libre y no se protegen de forma adecuada y las que pasan su tiempo de ocio expuestas al sol.En el cáncer de piel es muy relevante un diagnóstico precoz, porque si se detecta cuando aún no se ha extendido o invadido en profundidad será posible realizar un tratamiento más eficaz y menos agresivo. Para ello, se recomienda acudir al dermatólogo para realizar revisiones periódicas y autoexplorarse para apreciar cambios en las manchas de la piel. En este sentido, para ayudar a distinguir un lunar de un melanoma se puede aplicar la regla “ABCDE”: asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo, diámetro mayor de seis milímetros y evolución —cambios en el tamaño o la forma—. Si se identifica alguno de esos elementos, se recomienda acudir al dermatólogo lo antes posible.