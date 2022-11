Sadamaioría se estrena en la oposición exigiendo el cumplimiento de la ley para los 'no adscritos'

María Nogareda presidirá esta noche (a las 20.00 horas en el salón de sesiones) su primer pleno como alcaldesa y, a la espera de confirmar de manera oficial cuál será la estructura del nuevo Gobierno de Sada, la distribución de competencias y retribuciones, Sadamaioría, que se estrena en la oposición, anunció que, en esta convocatoria, seis días después de la censura, exigirá "o cumprimento da lei para os concelleiros e concelleiras non adscritos que tentan gobernar o concello por riba da vontade cidadá", indicaron los de Benito Portela.





En este sentido, registraron, para incluir en el orden del día, una moción en la que solicitan que, con carácter inmediato, se adopten "as medidas orgánicas executivas oportunas, tanto en relación coa toma de coñecemento da condición de non adscritos dos edís expulsados das súas organizacións e da supresión de grupos municipais, así como do de non nomeamento ou cese de ditas persoas na condición de membros da Xunta de Goberno Local e/ou concellarías-delegadas", adelantó Sadamaioría.





En su escrito, hacen referencia a Ley de Bases de Régimen Local que, entre otras cuestiones, estipula que "Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, ejerciéndose conforme determine el Reglamento Orgánico de cada Corporación (Artículo 73.3)"





Sadamaioría reitera que la operación consumada el pasado viernes es "un acto de transfuguismo e así o debe considerar o pleno", e insta a Nogareda a dar traslado del acuerdo a la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo.





En la misma moción se remarca que el transfuguismo "está correctamente definido e delimitado nos sucesivos pactos que desde o 1998 teñen asinado forzas políticas democráticas, entre elas, o PSOE e o PP)".





En relación con los populares, la dirección en A Coruña aseguró que la expulsión está a la espera de resolución de Madrid. 