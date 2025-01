Sadamaioría defiende a Portela y Taibo tras la acusación de la Fiscalía

La asamblea de Sadamaioría ha mostrado su total respaldo al alcalde de Sada, Benito Portela, y a la exconcejala Pilar Taibo, ambos acusados por la Fiscalía de presuntos delitos de prevaricación continuada e infidelidad en la custodia de documentos públicos. En un comunicado, la formación política expresó su confianza en la inocencia de sus integrantes y denunció que la causa judicial tiene su origen en una denuncia presentada por el exjefe accidental de la Policía Local, Juan Carlos Arias, apodado ‘El Francés’, poco después de ser cesado de su cargo.

“Dende a Asemblea de Sadamaioría amosamos novamente a máis absoluta confianza na inocencia dos nosos compañeiros Óscar Benito Portela Fernández e Pily Taibo no proceso xudicial aberto contra ambos a raíz dunha denuncia presentada polo ex-xefe accidental da Policía Local, Juan Carlos Arias ‘El Francés’. Esta denuncia foi presentada por Arias nos xulgados once días despois de ser cesado polo goberno como xefe accidental da Policía Local”, señala el comunicado.

La formación subraya que no existen indicios de delito en las actuaciones del regidor ni de la exconcejala de Seguridad Ciudadana, asegurando que confían plenamente en la justicia. “Dende Sadamaioría mantemos que non hai ilícito penal na actuación do alcalde e da concelleira, polo que estamos absolutamente convencidos da súa inocencia e expresamos a nosa plena confianza na Xustiza”, afirman.