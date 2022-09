Sada urge al Estado a interponer la demanda sobre la titularidad del mobiliario del pazo de Meirás

En medio del vendaval que supuso la inclusión de la Casa Cornide entre los anuncios de Fotocasa, el Ayuntamiento de Sada reiteró su solicitud a la Administración del Estado para la inmediata interposición de una demanda sobre la titularidad de los muebles que los Franco piden retirar de Meirás.



En su opinión, ésta debería “incluir a solicitude de medidas cautelares que impidan a retirada de ditos bens”, pues los herederos del dictador “presentaron recurso contra do auto do xulgado, no incidente de execución dos mobles de Meirás”. Un recurso en el que solicitan retirar todos los muebles “obxecto do incidente”, pero que desde el Ayuntamiento de Sada consideran que deberían ser de titularidad pública y permanecer dentro del BIC.



En este sentido, el municipio sadense trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez la urgencia de acudir a los tribunales “ante o risco de que poidan retiralos, provocando a perda da integridade patrimonial e cultural do sitío histórico” instando a la “presentación da demanda sobre a titularidade dos bens mobles que piden retirar os Franco, demanda, que debería incluir a solicitude de medidas cautelares que impidan a retirada dos bens que o Estado non reclamou no seu incidente”, resumieron desde Sada.

Pruebas



Asimismo, consideran clave para este proceso que se incorpore como prueba el riguroso informe pericial realizado por Manuel Pérez Lorenzo, “no que se acredita a orixe, permanencia e destino ao servizo da xefatura do Estado tanto dos procedentes de Pardo Bazán como dos incorporados polo Estado desde 1938 e ata 1975. Bens todos eles que gozan da condición de dominio público e, por tanto, propiedade do Estado”.



Tras los últimos movimientos, estas cuestiones “non se pode adiar mais no tempo”, en tanto “non nos podemos permitir máis demoras que solo favorecen os intereses dos Franco.