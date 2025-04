Sada recupera la normalidad tras catorce horas sin electricidad

Sada recupera la normalidad de manera escalonada tras restablecerse el suministro eléctrico, con las oficinas municipales abiertas y con actividad a excepción de la línea telefónica, que sigue inoperativa, informaron los responsables sadenses, que señalaron que "esta incidencia xa foi comunicada á compañía telefónica", añadió el Gobierno de Portela.

Desde la insitución municipal agradecieron "o comportamento exemplar da veciñanza ante a situación vivida nestas pasadas horas e as dificultades derivadas", así como a los agentes de la Policía Local, miembros del SEM (Servizo de Emerxencias Municipal) y operarios de Obras e Servizos, por "o seu traballo das últimas horas para atender as incidencias comunicadas" en toda Sada.

En cuanto a las incidencias, "afortunadamente non hai que lamentar danos persoais ou materias graves", si bien en las primeras horas del apagón hubo que rescatar a vecinos que quedaran atrapados en ascensores e prestar asistencia a outros, "nomeadamente persoas dependentes, que necesitaron axuda para acceder ós domicilios", expusieron desde él Ayuntamiento de Sada.

Los servicios de emergencias también estuvieron hasta primera hora de esta mañana en seis garajes del centro urbano donde las bombas de achique dejaron de funcionar al cortarse el suministro, pero también en este caso se recuperó la normalidad en él centro de Sada.

Los centros escolares están abiertos "para atender calquera incidencia" pero sin actividad lectiva ni transporte a estas instalacionws, mientras que por parte del municipio "mantemos as actividades deportivas non federadas, así como as de maiores e as relacionadas coa piscina", e incluso taller previsto para este martes en el aula CeMIT.