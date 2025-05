Sada ofrece a la Xunta 12.800 metros para la construcción de una residencia en Mondego

Tras el anuncio de Alfonso Rueda de abrir 24 nuevas residencias en municipios de menos de 50.000 habitantes, el Ayuntamiento de Sada solicitará a la Xunta la construcción de una de ellas en Mondego.



Así, mañana, en sesión ordinaria, los dirigentes municipales trasladarán la iniciativa a toda la corporación sadense para, entre todos, responder “á oportunidade aberta” por la Xunta.



En este momento, “malia que supera os 17.000 habitantes, dos cales máis do 25 % son maiores de 65 anos”, Sada no cuenta con ninguna residencia pública, por lo que se trata “dunha infraestrutura necesaria para dar resposta á demanda social dun servizo esencial, que permita unha atención digna e próxima ás persoas maiores, garantindo a permanencia no seu contorno e o mantemento dos vínculos familiares e comunitarios”, expone el Gobierno de Benito Portela.



Además, el municipio “dispón xa dunha parcela dotacional de titularidade pública de máis de 12.800 metros cadrados”, donde se emplaza el centro de día, “xestionado tamén pola Xunta".



Para los de Portela, esta ubicación, en Mondego, en un entorno “natural, tranquilo e saudable”, es idónea para una residencia por lo que la moción incorpora “o compromiso municipal para poñer a disposición da Xunta os terreos necesarios" así como la solicitud a la Xunta de "incluír Sada no seu plan de execución destas novas residencias”, que han de ser “de titularidade e xestión pública, para garantir a calidade, a transparencia e o acceso universal a este servizo”, apuntaron desde Sadamaioría.