Sada inicia la puesta a punto de sus arenales urbanos de cara a la temporada estival

El Ayuntamiento de Sada acaba de iniciar las tareas de acondicionamiento de sus arenales urbanos cara a la temporada de verano, indican desde el Gobierno de Benito Portela. Antes de acometer estas actuaciones, los responsables municipales solicitaron la oportuna autorización a la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, que condicionó la intervención a que se hiciera “sempre dentro da zona seca da praia e sen intervir en ningún momento na lámina de auga”, detallaron desde Sada.



Con el paso del tiempo, y como consecuencia de la acción de las mareas y del viento, algunas zonas agregaron cantidad de arena en detrimento de otras, y con los movimientos realizados estos días “o que se procura é a homoxeneización de ambos areais para poder desfrutar dun entorno limpo e agradable”, tanto en Sada Nova como en As Delicias.





Calificación

Desde del Ayuntamiento de Sada también insistieron en que las autoridades sanitarias de la institución autonómica califican de nuevo como “excelente” y como “boa” las zonas de baño de Sada Nova y As Delicias, “confirmando o bo facer do goberno local á hora de executar as melloras de saneamento necesarias para poder acadar estes bos resultados”, sostienen los responsables municipales, que animan a vecinos y visitantes a “desfrutar do noso patrimonio natural, dos nosos areais, sempre dun xeito responsable e respectando o medio ambiente” en toda Sada.



En cuanto al servicio de socorrismo, optaron por la contratación de una empresa por “os problemas que había” para conseguir profesionales, que serán 14.