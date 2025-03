Sada eleva a pleno el convenio con Augas de Galicia para la renaturalización del río Maior

El Gobierno de Sadamaioría trasladará a la sesión ordinaria de marzo la aprobación del convenio entre Augas de Galicia y el Ayuntamiento de Sada para desarrollar las obras de renaturalización del río Maior y acometer “a mellora estrutural para a redución do risco de inundacións na nosa vila” y que, elaborado por el ente autonómico y supervisado por técnicos municipales, “fixa os deberes e obrigas de cada administración cara a consecución dunhas obras que poderían licitarse cara final de ano”, explican desde Sada.



La actuación persigue “a mellora da capacidade de drenaxe da desembocadura do río Maior” y, con esta intención, “proxéctase abrir os tramos actualmente canalizados e crear canles de alivio nas marxes”, por lo que implicará una reordenación del tráfico en todo el centro de Sada.



Las obras “integraranse urbanísticamente con novas zonas verdes e de esparcemento que servirán para incorporar o río na trama urbana de Sada nunha actuación pioneira en Galicia”. La inversión total de este convenio asciende a algo más de 7’1 millones, que se repartirán al 50% entre la Xunta y Sada.



Para este 2025 estaría previsto destinar casi 360.000 euros, y para 2026 Augas de Galicia eleva la cifra a 4’3 millones. Según indicaron los responsables municipales, "o Concello de Sada xa ten retido o importe que lle correspondería adicar" en este 2025.

El Gobierno de Portela agradeció el compromiso de Augas de Galicia para "executar esta obra imprescindible" para el municipio sadense, ya que con este convenio se empieza a materializar una solución "contra un risco real de inundación que debe ter moi presente a nosa vila", señalaron antes de afirmar que "seguiremos traballando na procura da implicación doutras administracións, nomeadamente do Goberno central, que se teñen manifestado a favor deste tipo de solucións como a mellor fórmula para loitar contra as consecuencias do cambio climático".