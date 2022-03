Sada define la hoja de ruta para tramitar la modificación puntual del PXOM

Reunión entre el Ayutamiento de Sada y la Xunta para intentar solucionar diversas cuestiones en materia de urbanismo. El alcalde, Benito Portela; la secretaria municipal y el arquitecto mantuvieron una reunión con responsables de la Dirección Xeral de Urbanismo para establecer tanto el procedimiento de tramitación, como la hoja de ruta de los expedientes de modificación puntual del PXOM.





Así, según indicaron, tras detectar “erros nas aliñacións, en dúas parcelas urbanas das rúas Betanzos e Sada e Contornos”, y después de tramitar el correspondiente expediente de corrección de errores, que no se aprobó en el pleno, decidieron proceder a su tramitación “como modificación puntual do PXOM, de forma independente e polo procedemento de tramitación ordinaria”, explicó Portela. Tras analizar la situación, en el encuentro “chegouse á conclusión, de tramitar polo procedemento de tramitación simplificada, a modificación puntual da Ordenanza Su4, incrementando o réxime de alturas de dita Ordenanza, coa finalidade de atender aos requirimentos de calidade construtiva das vivendas, garantindo unhas adecuadas condicións de illamento acústico, de eficiencia enerxética e de habitabilidade das vivendas, en atención ás normativas aplicables ás edificacións, como son o código técnico da edificación, e as normas do hábitat galego”.





Esta ordenanza es un tejido urbano discontinuo y disperso, pero construido casi en su totalidad, siendo el objetivo del aumento de alturas “posibilitar a renovación do xa edificado, a substitución das que poidan ser demolidas e, cando sexa admisible, ampliar as construídas”.