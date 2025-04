Sada cierra con 6,7 millones de superávit el ejercicio de 2024

El alcalde de Sada, Benito Portela, podrá sacar pecho de gestión económica en la próxima sesión plenaria. El Ayuntamiento, a través de un comunicado, asegura que se ha cerrado el ejercicio de 2024 con un superávit de tesorería cercano a los 6,7 millones.



“Un remanente de tesorería que se sitúa nuns niveis moi elevados, permitindo manter unha grande marxe de solvencia ante calquera continxencia derivada da execución de orzamentos futuros”, indica el departamento de Intervención, según fuentes municipales.



Asimismo, añade el informe del habilitado nacional, que la liquidación del presupuesto refleja una situación de capacidad de financiación que cumple el objetivo previsto en la legislación de estabilidad financiera.

“Dita lei prevé que o superávit orzamentario se destine a reducir o nivel de endebedamento neto. A este respecto, cabe destacar que a débeda viva do Concello representa un 7,32%. Dado que únicamente se mantén débeda coa Diputación e a Xunta, poderase facer uso do superávit e do remanente de acordo coa normativa orzamentaria local”, dice el informe.



Respecto al apartado de ingresos, se observa un incremento importante como consecuencia de una ejecución de los mismos superior a lo previsto. A la vista de todo ello, continúa el comunicado, “estes datos amosan a responsabilidade do Goberno local para manter unhas contas municipais saneadas”.