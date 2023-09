Sada asfaltará la avenida de Sada e Contornos e instalará pasos elevados de Fontán a Corbeiroa

El Ayuntamiento de Sada confirmó que en la modificación de crédito que presentará la próxima semana en sesión ordinaria a la corporación incluirá el arreglo del firme de la avenida de Sada e Contornos desde Fontán hasta el cruce con la de A Mariña.



Una actuación que se completará con mejoras en materia de seguridad vial al contemplar la instalación de “nove pasos sobreelevados de peóns desde o límite da AC-162 co municipio de Bergondo (avenida República Arxentina, a la altura de Corbeiroa) ate Fontán”, explicó el Gobierno de Sadamaioría. Tres de estos pasos se colocarán en la avenida de Sada e Contornos, zona escolar; cuatro en A Mariña y dos en República Arxentina.

Escrito a la Xunta

Asimismo, el titular de la Concejalía de Obras y Servicios, Fernando Fariña, trasladó a ola Xunta en un escrito una demanda transmitida por la dirección del CEIP Pedro Barrie de la Maza, para que se adopten “medidas de seguridade vial no entorno do paso de peóns que se atopa á entrada do colexio, no quilómetro 2 da estrada AC-183, co obxectivo de acadar a minoración da velocidade dos vehículos que circulan por dita estrada”, indican también desde Sada.



El edil solicita que se instalen badenes y sobreelevaciones, y que se refuerce la señalización que sea posible de acuerdo con la normativa vigente, “xa que dita zona soporta moita cantidade de usuarios (o colexio conta na actualidade con arredor de cincocentos alumnos) producíndose diariamente situacións de perigo por mor da excesiva velocidade á que circulan os vehículos nese tramo”.