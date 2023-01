El PP apuesta por Esperanza Arias como su candidata a la Alcaldía de Sada el 28-M

El presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, apeló al voto de "todos aqueles veciños que nalgún momento elixiron a papeleta dos populares para que se unan ao proxecto que liderará Esperanza Arias no seu obxectivo de cambiar o Goberno de Sada na cita coas urnas do próximo 28M".





En un acto en el que estuvo arropado por militantes e simpatizantes, Calvo avaló la candidatura de Arias, a quien le encomendó conformar un equipo "forte e unido" en el que tengan cabida "todas aquelas persoas que son próximas ás ‘sensibilidades’ e ‘valores" que defiende el PP.

Diego Calvo aprovechó su intervención para incidir en la importancia de recuperar la "unidade" que necesita el Partido Popular de Sada. "Neste concello a xente é maioritariamente do PP", pues "iso é o que demostran nas eleccións autonómicas e nas eleccións xerais", y ahora "toca que o demostren tamén nas municipais" de este 2023.





"Temos que conseguir –continuó– que eses veciños se sintan identificados co noso proxecto, que tamén é o proxecto de Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijoo".





Además de llamar a la unión, el presidente provincial insistió e la necesidad de armar equipos "capaces de manter activo o partido, con xente que poida chegar a todos os recunchos do municipio para trasladar a todos e cada un dos veciños de Sada a necesidade de reconducir un concello (...) instalado nun caos despois da moción de censura" del pasado 18 de noviembre de 2022.





"Veño aquí a pedirvos que botedes unha man, que axudedes a Esperanza a poder conseguir a Alcaldía de Sada" porque –añadió– "solos non o imos a conseguir, pero entre todos, se nos implicamos todos, seguro que imos poder logralo", apuntó Calvo.





"Aquí en Sada fomos testemuñas directas do que non debe ser a política", añadió el presidente provincial, quien aseguró que "comprobamos como hai xente que só se preocupa de beneficio propio en lugar de centrarse no que necesitan os veciños", en alusión a la moción contra Portela. En su opinión la gestión del exalcalde "merecía unha censura, pero esa censura debe saír dos votos dos veciños o 28M".





"É o momento de deixar paso a un proxecto que sexa capaz de xestionar o Concello de Sada con sentido común e lonxe dos tripartitos que o único que xeraron é que os veciños perdan oportunidades", sentenció Calvo.





Por su parte, Arias se mostró como "una candidata humilde, cercana, responsable y con muchas ganas e ilusión para trabajar por y para Sada", y como cabeza visible de "un PP renovado, ilusionado, abierto de par en par a todo el que quiera unirse", dispuesto a desarrollar "un proyecto ilusionante, real y necesario, en el que hará de Sada un lugar donde vivir e invertir con calidad y confianza", resumieron los conservadores, cuyo eslogan de cara a las municipales será "con Esperanza Por y Para Sada".