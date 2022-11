Portela trata de aclarar a sus vecinos cuáles son los 'controvertidos' motivos del “Golpe á Democracia" de Sada

El alcalde sadense, Benito Portela, trató de explicar a sus vecinos la controvertida moción de censura impulsada contra él por nueve ediles –cinco del PP, dos del PSOE y dos de Alternativa dos Veciños– sin autorización de sus respectivas organizaciones, alegando una supuesta inacción municipal y con la intención de situar a María Nogareda, que encabezó la candidatura menos votada en 2019, al frente de la Alcaldía de Sada. Una maniobra que no solo el mandatario sadense califica de "Golpe á Democracia"





El regidor, con sus compañeros de Sadamaioría y entre los saludos de numerosos vecinos, recorrió las calles en las que se instala el feirón entregando información sobre la operación "que tentan levar a cabo os edís asinantes, que xa non pertencen aos seus grupos e, polo tanto, son a todas luces tránsfugas", convencido de que "debemos arroxar luz sobre o golpe á democracia que tentan facer" en Sada.





"Notamos o respaldo da nosa veciñanza ante un acto atroz que o único que busca é vulnerar a estabilidade democrática do municipio e ampara un retroceso en todos os ámbitos", indicaron antes de alertar de los que, en su opinión, serán "seis meses de involución, bloqueo, falta de transparencia e ansia de poder" para Sada.





Así, en el texto se apunta a "o concello da área no que máis medrou a poboación nos últimos anos" y que en este momento se contabilizan obras en licitación o adjudicación por 1,5 millones, a las que se unen "proxectos como a renaturalización do río Maior e e a conseguinte minorización do risco de inundacións", la tan necesaria ampliación de la EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais) que la Xunta acaba de anunciar por 10,3 millones y el PERI para el nuevo centro de salud, o haber conseguido "o maior gasto social das últimas décadas e o maior investimento por habitante", de la mano "dun alcalde a pé de rúa e en contacto permanente coa veciñanza de Sada".