Portela solicita un encuentro con el Estado y la Xunta para abordar la situación de La Terraza

Tras la comunicación oficial por parte de Transición Ecológica al Ayuntamiento de Sada de la resolución por la que se desestima expresamente el recurso de los actuales concesionarios de La Terraza contra el dictamen de 11 de febrero de 2021 que denegaba su solicitud de prórroga, los responsables municipales consideran que se abre un "novo escenario" en el que es necesario "clarificar a situación xurídica do inmoble", convertido en uno de los emblemas de Sada.





Así, el alcalde, Benito Portela, remitió sendas misivas a la Administración del Estado y a la Xunta con la intención de "establecer, con carácter de urxencia por mor do estado actual no que se atopa a edificación, unha xuntanza na que poder analizar en detalle a situación do edificio e, deste xeito, acordar un convenio que recolla a elaboración dun plan director de rehabilitación do inmoble, obriga establecida no propio decreto de declaración de BIC do edificio e para o que o Concello de Sada ten unha partida destinada nos actuais orzamentos municipais, a financiación para afrontar o custo de dita rehabilitación e a fixación da futura xestión do mesmo", expuso Portela.





Así, incide en que "é un símbolo de identidade para todo o pobo sadense e que, unicamente mediante a colaboración institucional, se poderá garantir e abordar uns traballos de rehabilitación que son xa unha urxencia á vista do estado actual de La Terraza". Además, destaca que la conservación y puesta en valor "estaría máis e mellor asegurado coa titularidade e xestión municipal do BIC". 