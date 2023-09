El Plan Estratéxico de Subvencións de Sada irá a pleno por segunda vez

El Gobierno de Portela elevará a pleno por segunda vez el Plan Estratéxico de Subvencións de Sada. El documento acabó tumbado por la oposición en la sesión de agosto a la espera de “mais informes técnicos acerca da avaliación do anterior”, el argumento esgrimido para rechazar la urgencia de la iniciativa de Sadamaioría.



En este sentido, los responsables municipales cuestionaron el retraso ocasionado por la actitud de la oposición puesto que “un mes de retraso a estas alturas de ano provoca que se ralenticen as adxudicacións para centros escolares, ANPA, alumnos, clubes deportivos e asociacións”, indica el Ayuntamiento de Sada.



En cualquier caso, a pesar de la negativa de agosto, en estos meses, dada la situación de algunos demandantes, desde la institución municipal se estuvieron tramitando “as subvencións de emerxencia social” al entender prioritario “axudar ás familias mais vulnerables, posto que a súa importancia supera o papeleo administrativo e os retrasos impostos polos grupos da oposición”, aclararon también desde el Gobierno de Benito Portela.



Ahora, el alcalde confía en que el PP, Unidos por Sada y PSOE “sexan responsables cos centros escolares e asociacións, e coa veciñanza en xeral e den vía libre ao Plan Estratéxico de Subvencións de Sada”.

Obras y Servicios

En la sesión también se discutirá la aprobación de una modificación de crédito “para abonar facturas pendentes do seis primeiros meses deste ano, desde as Festas de Entroido a servizos e obras, así como para realizar investimentos como a construción do campo de fútbol de céspede artificial de Carnoedo, para o que se precisan 306.000 euros (a Deputación aporta outros 200.000)”.



La propuesta contempla otros 188.000 euros para el arreglo de la carretera de Sada e os seus Contornos y elevar los pasos de peatones de las avenidas de A Mariña, de Sada e Contornos y de República Argentina.

Para el Centro de Formación Ocupacional de Osedo, donde se prevé mejorar los accesos y el cierre, y crear un aparcamiento, se destinan otros 109.000.

Educación

De la misma manera, atendiendo a las indicaciones del mandatario municipal, “o Concello de Sada precisa tamén xerar crédito para reparar averías nas escolas infantís do municipio”, desde la de Flora Ramos, donde se detectaron “diversas avarías, problema de filtracions e humidades que urxe reparar a maior brevidade posible” hasta A Galiña Azul de Mondego, donde urge acometerse una serie de reparaciones ordinarias y tareas de mantenimiento de la cubierta, de un vallado de madera, y adecuación de la fontanería de la escuela, próxima al Barrié de la Maza.



La cantidad restante se reserva para “sufragar gasto corrente, no que figura a xestión directa da piscina municipal de Sada”.