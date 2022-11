La modificación del plan de usos portuarios ‘activa’ la ampliación del CEIP de Sada e Contornos

La modificación del Plan de Usos do Porto de Sada acelerará "a execución do polígono onde se localiza a parcela para ampliar o CEIP Sada e Contornos". La propuesta, que promueve la Xunta a través de Portos de Galicia –en trámite de información pública hasta el día 2 de enero de 2023– incorpora varias de las demandas que solicita el municipio desde hace años, como el cambio de uso de varias parcelas situadas en el dominio público portuario, incluida la que permitirá ampliar el Centro de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Sada e Contornos.





En este sentido, el Gobierno de Sada señala que "especialmente relevante é a modificación do uso asignado á parcela da zona de contacto co polígono de solo urbano non consolidado D.1.7, onde se localiza a superficie necesaria (1.131 m2) para a ampliación do CEIP Sada e Contornos".















Hasta ahora tenía un uso de actividades complementarias portuarias y, con la propuesta de modificación, pasa a uso de infraestructuras básicas, destinado a vías, con lo que, una vez aprobados definitivamente los cambios deberá incorporarse al Plan Especial Urbanístico do Porto de Sada, "o cal vai facilitar a execución e urbanización dese polígono" y, en consecuencia, de acuerdo con la previsiones de los responsables municipales, "iso tamén permitirá unha mais rápida obtención dos terreos de cesión necesarios para a ampliación do centro educativo, sendo desexable co acordo e conformidade dos propietarios", resumieron desde la coalición municipal que, a dos días de la moción de censura contra el alcalde Benito Portela, conforman Sadamaioría y el BNG.





La modificación propuesta también afecta al uso asignado a la Casa da Cultura Pintor Lloréns y al parque infantil, pasando del de actividades complementarias portuarias a otro "non estritamente portuario, que é o que realmente teñen, nun caso como equipamento cultural e noutro como parque infantil", explicó, a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Sada. 