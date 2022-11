La moción de Sada sigue adelante a pesar del rechazo de los partidos

La sesión en que se discutirá la moción de censura contra Benito Portela será el próximo 18 de noviembre, a las 12.00. Hasta entonces, el alcalde continuará con su actividad normal al frente el Gobierno de Sada. No así sus hasta ahora socios de Alternativa dos Veciños, María Nogareda y Breogán Blanco, a los que el mandatario municipal retiró sus competencias “logo de ver a presentación dunha moción de censura o pasado venres 4 de novembro”, según lo dispuesto este lunes por el regidor sadense, que resolvió “destituir de maneira inmediata a María Nogareda Marzoa como membro da Xunta de Goberno Local de Sada e como segunda tenente de alcalde”; revocar las delegaciones de Educación e Deporte otorgadas a la misma edil y del servicio de Promoción da Saúde, Cohesión Social e Voluntariado concedido a Breogán Blanco.



Un movimiento orientado a la reorganización municipal que coincidió con otro de Alternativa dos Veciños, que comunicó oficialmente la expulsión de Nogadera y Blanco, que “deixan de pertencer ao Grupo Municipal de AV e pasarán a ter consideración de non adscritos”, señalaron desde la organización de Ángel García Seoane, que insiste en que “de ter un mínimo de dignidade, deberían entregar as súas actas e dimitir” entregando sus actas en el Ayuntamiento de Sada.



Sin embargo, los dos ediles, de la misma manera que los cinco conservadores y los dos socialistas que promueven la moción, se mantienen inamovibles a pesar de las advertencias de las cúpulas del Partido Popular y del PSdeG, que desautorizan la maniobra y anuncian medidas disciplinarias si siguen adelante con una operación que, para Alternativa ddos Veciños, es del todo “antidemocrática” y que únicamente responde a la “ambición persoal de ostentar durante uns poucos meses a Alcaldía de Sada”.



En cualquier caso, para María Nogareda –de consumarse la moción de convertiría en alcaldesa–existen “motivos” para censurar a Portela. Desde la “nula transparencia” en algunas de la decisiones adaptadas hasta “incumplimiento de acuerdos” aprobados por el Pleno de Sada.



La portavoz popular, Soraya Salorio, apuntó a que no los mueven las siglas, sino los “vecinos” pues “decisiones plenarias que se adoptan por mayoría o unanimidad no se llevan a cabo si no son iniciativa del alcalde”, indicó la concejal, que aseguró que la dirección les trasladó su “disgusto” pero que aún tienen un encuentro pendiente, que en principio “se concretará esta semana”, apuntaron desde el PP.







Mientras, la socialista María Pardo aseguró que por parte de la dirección provincial del PSdeG “no se nos dio opción a exponer nuetras razones” y “se nos amenazó con la expulsión”, por lo que pidieron amparo ante la Comisión Federal de Garantías del PSOE. “Es una decisión del grupo, no tenemos agrupación y la gestora dimitió hace un año” y no existen “ningún otro cargo orgánico”, insiste, rechazando también que sea un caso de transfuguismo porque “no cambiamos de ideología, ni de partido”, dijo Pardo.

















María Pardo

Edil del PSOE

Desde el PSdeG “no se nos dio opción

a exponer nuestras razones”









Soraya Salorio

Portavoz del PP

“Decisiones que se toman por mayoría

o unanimidad no se llevan a cabo”









Ángel García Seoane

Presidente de Alternativa dos Veciños Esta moción representa

“un asalto ao poder ao estilo más ‘trumpista’”