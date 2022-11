El Gobierno de Sada aprueba su nueva estructura, con tres dedicaciones exclusivas y cuatro parciales

María Nogareda presidió su primera sesión como alcaldesa de Sada. Una sesión marcada por el sosiego y la insólita situación que atraviesa la corporación sadense tras la moción de censura contra Benito Portela y por el estreno de éste en la oposición a solo seis meses de la cita electoral de 2023. Así, el regidor saliente no dudó en iniciar su intervención refiriéndose a los entrantes: "Sodes un Goberno de tránsfugas", empezó el portavoz de SadaMaioría.





Con solo cuatro horas de antelación, la nueva mandataria municipal hizo llegar a la oposición la propuesta definitiva de reorganización para el Gobierno de Sada. Una estructura que se modifica casi por completa respecto a la anterior pero también a la incluida en un primer decreto trasladado al BNG y SadaMaioría.





Así, se establecen seis áreas, además de las que asume directamente Nogareda. Dos con dedicación exclusiva, de 28.000 euros anuales, que, siguiendo la estructura enviada a los medios de comunicación a comienzos de esta semana, ocuparán la socialista María Pardo (Facenda, Contratación e Seguridade Cidadá) y la popular Soraya Salorio (Servizos Sociais, Sáude e Infraestruturas), y cuatro medias dedicaciones de 14.000 euros anuales para el ex representante de Alternativa dos Veciños Breogán Blanco (Deporte, Voluntariado e Cohesión Social), y para los populares Sergio García, (Educación, Xuventude, Emprego e Desenvolvemento); José Luis Tellado (Cultura, Comercio e Turismo) y José Luis García Pazos (Obras e Mantemento).





De este modo, y también de acuerdo a lo adelantado por los responsables municipales, la alcaldesa se hará cargo de Urbanismo y Medio Ambiente, según indicó ella misma, también Normalización Lingüística. Además, mantiene su sueldo de 28.000 euros, el mismo que Pardo y Salorio.

Informes

La Intervención Municipal de Sada informó de manera favorable la propuesta, aunque en su escrito advierte de que "o acordo contén retribucións non nominativas e, en todo caso, pendentes da aceptación dos titulares" y de que, en su momento, "deberá controlarse as limitacións impostas polo artigo 73.3 da Lei de Bases de Réximen Local previo informe xurídico sobre a adscrición dos concelleiros aos grupos municipais", en referencia a lo que dispone sobre el transfuguismo. De momento, no se presentó el citado informe jurídico.





El pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional con motivo del 25-N. También salió adelante la moción del BNG en defensa de la Atención Primaria, pero la de SadaMaioría para informar de la situación de los no adscritos ni siquiera se discutió al rechazarse su carácter urgente con los votos del nuevo Gobierno.





Las portavoces de PSOE y PP aprovecharon para comunicar lo que no pudieron el pasado viernes por los abucheos "que tivemos que soportar", señalando incluso a "insultos machistas", que "se verían de otra manera si vinieran del otro lado", se quejó Sergio García, del PP.





"Estamos aquí para traballar por e para Sada", intervino María Pardo, en representación del Grupo Socialista. Mientras, Soraya Salorio, expedientada pero aún no expulsada del PP, acusó a sus respectivas organizaciones de "abandonarnos por tacticismo político" y, en este sentido, señaló que, si bien su intención era no entrar en el Gobierno de Nogareda, los obligó a hacerlo la actitud del Partido Popular. 