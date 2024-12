El espíritu de Díaz Pardo impregna los muros del pabellón de As Mariñas

Hasta en el último rincón de Sada está presente el espíritu de Isaac Díaz Pardo. Desde un centro educativo hasta un edificio residencial pasando por un depósito municipal de agua rinden homenaje al polifacético artista natural de Compostela pero sadense hasta la médula. Ahora la impronta de uno de los pilares de O Castro y Sargadelos también quedará inmortalizada en el pabellón del complejo deportivo de As Mariñas. Eso sí, bajo la óptica libérrima del ourensano Mon Devane.



“A intervención artística que está a realizar no pavillón combina o espírito do deporte coa esencia da arte urbana. A obra está inspirada no legado de Díaz Pardo, fusionando a visión do muralista cos valores e a simboloxía do intelectual. Con esta iniciativa a instalación non só será un espazo deportivo senón tamén un lugar onde se celebre a cultura e o arte galego”, apuntan fuentes del Gobierno local, presidido por Benito Portela.



Suma de estilos



Mon Devane, que utiliza el espray monocromático como principal herramienta en su labor artística, se suma a Lula Goce, JA, Doa Oa y Yoseba MP para convertir espacios públicos de Sada en obras de arte urbanas.

Las mismas fuentes añaden que la transformación que se está llevando a cabo en el recinto deportivo culminará su profunda remodelación que incluyó el pintado de la pista, cumpliendo con una demanda de los distintos clubes que entrenan y compiten en la instalación, y obras de acondicionamiento de los vestuarios. Además, se llevó a cabo el cambio de la iluminación, que supone un ahorro energético propiciado por la instalación de iluminación LED y logró una mayor y mejor visión en el terreno de juego para los deportistas.



También se le dio una solución provisional a las filtraciones de la cubierta con el compromiso de que sea definitiva con su sustitución. Con estas actuaciones la Concejalía de Deportes reafirma su apuesta por la mejora de las instalaciones.



Cabe recordar que el Gobierno local de Sada inició con Lula Goce el proceso de intervención artística en los edificios públicos. Así, desde 2007 una imagen de Díaz Pardo contempla Samoedo y O Castro desde el lugar de Cantalarrana. Ya en 2021, el artista sadense Javier Bermúdez, JA, transformó la denominada Nave Espacial, un antiguo depósito de agua, en un homenaje al galleguista en el centenario de su nacimiento.

También ese mismo año Doa Oa creó un mural en las escaleras que conectan la avenida República Argentina con la segunda Travesía de la Obra.