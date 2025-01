La Diputación realiza la inversión histórica de la institución en el área coruñesa: 18,5 millones del POS+

La Diputación de A Coruña empieza el año con una inversión histórica en As Mariñas a través del Plan Único (POS+2025), que destina 18.445.191,49 euros a los 19 municipios de las comarcas de Betanzos y A Coruña. Esta cifra supone un incremento del 72% respecto a la de 2024, “converténdose no maior investimento inicial desde a creación do Plan Único en 2017”. Tanto el presidente de la institución, Valentín González Formoso, como la diputada Cristina García Rey se desplazaron hoy a Sada para dar a conocer los resultados del POS+.



Así, el mandatario detalló que desde su implantación se movilizaron 148,5 millones de euros en los ayuntamientos del área coruñesa, lo que posibilitó financiar 815 obras, numerosos servicios y acciones del ámbito social, e incidió en que “estamos ante o Plan Único co maior orzamento inicial da historia da Deputación”.



Tras dar cuenta de algunas de las actuaciones e iniciativas desarrolladas en estos años, el presidente puso el foco en el contexto actual de “incremento de custos nos servizos básicos municipais” y volvió a advertir de la escasa colaboración de la Xunta. Así, alertó de las dificultades económicas que para las administraciones municipales supone “seguir asumindo competencias autonómicas sen dotalas antes dun financiamento adecuado”, añadió Formoso.



“Mentres o Fondo Galego de Cooperación Local da Xunta destinou 116 millóns aos 313 concellos de toda Galicia, a Deputación da Coruña investiu máis de 100 millóns só nos municipios coruñeses, e este 2025, investirá máis nos concellos da provincia que a Xunta en toda Galicia”.



La diputada de Plans Provinciais de A Coruña, Cristina Rey García, señaló que el Plan Único é “esencial para os concellos”, ya que “nalgúns casos pode supoñer ata o 25% do seu orzamento” e incidió en que “ademais de contribuír á mellora da calidade de vida da veciñanza, promove un impacto socioeconómico moi positivo na contorna, a través da contratación de pequenas e medianas empresas de construción, enxeñería e outros sectores relacionados”, de manera que se crea un círculo “que non so asegura a execución de obras necesarias, senón que tamén axuda a fortalecer o tecido empresarial local”, apostilló Rey García.



Por su parte, el alcalde, Benito Portela, agradeció “todo o que fixo a Deputación da Coruña nestes anos difíciles de inflación”, convencido de que “poder destinar todas as cantidades dos POS para financiar gasto corrente, que sufriu un incremento notable para todos os concellos, permitiunos equilibrar as nosas contas e diminuír o período de pago a provedores”, expuso Portela, para quien esa vía “solucionou a vida a moitos dos concellos” que, “se non fóra polo POS, quedaríannos moitas facturas sen pagar das que nos quedaron, e debemos recoñecer a importancia que ten no día a día dos concellos o financiamento da Deputación”.



Para Formoso, el Ayuntamiento de Sada “é un exemplo do impacto positivo do Plan Único, con melloras en infraestruturas, servizos públicos e dinamización da actividade social e económica” pero, de manera sorprendente, la única edil socialista en la corporación sadense respaldó la petición del PP de dejar sobre la mesa la propuesta de obras para incluir en el POS 2025 por no estar completos los expedientes no contar con la titularidad de todos los terrenos. Así, al sumar su voto a los de los conservadores y los de Unidos por Sada, no hubo debate sobre las obras del POS.



Por la mañana, Formoso detalló que “desde 2017, Sada recibiu máis de 9 millóns de euros, que permitiron financiar un total de 59 obras e numerosos proxectos fundamentais para a veciñanza, entre eles a renovación do campo de fútbol municipal de Carnoedo”, que la delegación provincial visitó con Portela. En el campo de Carnoedo se instaló “herba artificial de última xeración adaptado para a práctica do fútbol 11 e 8” y riego automatizado.