La caída de un árbol obliga a cortar la carretera entre Sada y Oleiros y afecta al muro de Meirás

La caída de un árbol de considerables dimensiones obligó a cortar una carretera en San Martín de Meirás. En concreto, la AC-163 a la altura del pazo, cuyo cierre resultó dañado por e impacto, confirmó el Ayuntamiento de Sada.



Los servicios de emergencia y la Policía Local de Sada se desplazaron de inmediato hasta la zona tras recibir varias alertas después de las 06.00 y, desde primera hora, se emplearon en retirar los restos para restablecer la circulación y la seguridad en la vía, que une el municipio sadense con Oleiros.



Después de desalojar la carretera y vallar el tramo del muro afectado, el tráfico continuó cortado hasta mediodía en el tramo que discurre por delante de As Torres de Meirás, a la altura de Piñeiro debido a los “traballos no cableado eléctrico na zona que resultou afectada pola caída da árbore para a reposición do subministro eléctrico”, explicaron desde el Gobierno de Sada.



Hasta Meirás se desplazaron el Servizo de Emerxencias Municipal (SEM) y la Policía Local de Sada, y operarios de mantenimiento de carreteras de la Diputación de A Coruña.