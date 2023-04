El BNG urge a ‘blindar’ los bienes del pazo de Meirás para evitar que los Franco puedan llevárselos de Sada

Inquietud en el BNG por la entrega a los Franco de elementos de Meirás. Los nacionalistas volvieron a reclamar al Gobierno y al PP que, “de xeito inmediato”, incoe el expediente para declarar BIC (Bien de Interés Cultural) todo el ‘contenido’ de Meirás. Así lo indicó la diputada Mercedes Queixas un día después de la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que marca el día 26 de junio a las 09:30 horas para iniciar la diligencia de entrega a los Franco de las únicas piezas que la Audiencia Provincial de A Coruña le permite retirar de As Torres de Meirás.



La entrega continuará durante los días siguientes, informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “O Estado non incorporou estes bens nas reclamacións que presentou, polo que os Franco poden retiralos nos vindeiros días”, advirtió la portavoz de Cultura del BNG.



La representante nacionalista explicó que les preocupa “que algúns destes elementos os Franco os saquen fóra de Meirás” ya que “vai en contra da propia identidade do pazo, e mesmo tamén condiciona a súa propia declaración como Ben de Interese Cultural”.



En este sentido, Queixas emplazó a la Xunta a actuar “con urxencia” en la incoación del expediente “para protexer algúns destes elementos mobles, como por exemplo varios conxuntos isabelinos, os anxelotes de bronce ou as lámpadas sobre pilastras”, en tanto “non se pode explicar o pazo de Meirás sen todo o seu conxunto patrimonial completo”, apostilló la diputada del BNG.

‘Significado’

Para los nacionalistas estas piezas son “elementos inseparables do conxunto íntegro do inmoble residencia da escritora Emilia Pardo Bazán e, posteriormente, residencia oficial do ditador” y su ausencia “afecta sen dúbida ó propio significado e o que representa o pazo de Meirás”.



Con estos argumentos, reiteró “a súa urxencia en que se incoe este expediente BIC para a protección de todo o conxunto patrimonial do Pazo de Meirás”.



En la resolución, contra la que cabe interponer recurso de reposición, también se requiere a la Administración General del Estado “para que tenga los elementos perfectamente localizados e identificados”, recoge el escrito, de 17 de abril de 2023.