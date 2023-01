El BNG de Sada recurre el reconocimiento de compatibilidad a la edil María Pardo

El BNG de Sada presentó un recurso de reposición contra los acuerdos del pleno del 29 de diciembre de 2022 referidos al reconocimiento de compatibilidad a la edil María Pardo Fafián "para o exercicio do seu cargo municipal en réxime de dedicación parcial con actividades públicas" y contra la modificación del régimen da retribución. Los nacionalistas explicaron que "atendendo ao feito evidente de que María Pardo Fafián é unha tránsfuga non poderia ter asumido o cargo de concelleira-delegada nen tampouco que o Pleno da Corporación lle atribuíse o réxime de adicación ao mesmo e as correspondentes retribucións".Además, insisten en que "os acordos adoptáronse sen que por parte do Concello de Sada se tivese requirido ou solicitado do Concello de Bergondo a información á que fai referencia o art. 5.2 da Lei 53/1984"





Los nacionalistas calificaron de "moi grave" que el actual Gobierno de Sada siga "facendo ouvidos

xordos ás medidas que desde os seus partidos de orixe se están a tomar e a publicar con respeto á decisión persoal que tomaron os e as concelleiras asinantes da moción de censura".





En este sentido, recuerda que la operación "non foi apoiada por ningún partido e por cuxa sinatura os concelleiros son considerados tránsfugas e cuxas expulsións foron anunciadas o mesmo día da moción" y estos son los motivos por los que presentaron el recurso de reposición solicitando la anulación de los acuerdos, que quédarían sin efectos, "coa subseguinte esixencia de devolución pola señora Pardo das retribucións indebidamente percibidas".