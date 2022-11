El BNG acude a tres vías para aclarar la situación de los ediles que consumaron la moción de censura de Sada

El BNG trata de aclarar la situación del actual Gobierno de Sada, integrado por los nueve ediles que promovieron la moción de censura contra Benito Portela. Los nacionalistas explicaron que "no primeiro pleno despois da moción de censura, as nove concelleiras e concelleiros (...) seguiron utilizando o nome dos seus grupos municipais de procedencia e incluso votaron coma se pertenceran a eles, aproveitándose de que nin PP nin PSOE comunicaron a súa condición de tránsfugas e como consecuencia, o seu paso a concelleiras e concelleiros non adscritos", si bien todos ellos habían sido "desautorizados públicamene" por las organizaciones por las que concurrieron a las municipales de 2019. "Son polo tanto tránsfugas potenciais, con independencia da resolución dos expedientes abertos nos seus respectivos partidos, que decidirán sobre a expulsión, conxelación da súa militancia ou o que estimen, pero non poderán ocultar que o pleno do día 18 é un claro exemplo de transfuguismo político", insistió el BNG.



En este sentido, los nacionalistas iniciaron los que califican de "unha tripla ofensiva" para aclarar definitivamente la situación de Sada. Así, por una parte, el diputado nacionalista en Madrid Néstor Rego solicitará al presidente de la comisión antitransfuguismo "unha reunión dese órgano para que se dictamine sobre o caso de Sada e se declare como unha situación de transfuguismo político a actuación desas nove persoas", mientras que por otra Mercedes Queixas presentó en el Parlamento de Galicia una iniciativa para que la cámara gallega declare que la sesión celebrada el día 18 en la casa de la cultura sadense "constitúe un claro acto antidemocrático de transfuguismo político", continuaron los nacionalistas que, por último, también seguirán adoptando medidas en Sada.



En esta línea, "tendo en conta que o interventor municipal xa advertíu no seu informe sobre o réxime de adicacións aprobado no último pleno, que dito acordo está sometido á condición das concelleiras e concelleiros, xa que de pasar ao grupo de non adscritos non poderían ver incrementadas as asignacións cobradas dos orzamentos municipais", registraron un escrito dirigido a la Secretaría Municipal de Sada solicitándole que curse escritos a los representantes de PP, PSOE y Alternativa dos Veciños "en base ao artigo 73.3 da Lei de Bases de Réxime Local que di que 'en calquera caso, o secretario/a da corporación poderá dirixirse ao representante legal da formación política que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditación das cisrnstancias sinaladas”







En cualquier caso, desde el BNG también adelantaron que harán "todo o posible por aclarar esta situación que tanto PP como PSOE parecen dispostos a prolongar no tempo, non se sabe moi ben con que intención".