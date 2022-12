La Audiencia Nacional rechaza suspender el proceso de reversión de La Terraza de Sada al Estado

Mientras su sucesora centra la atención de toda España como futura sede de la Agencia Española de la Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), La Terraza de Sada también es noticia, pero por motivos distintos, pues la Audiencia Nacional acaba de rechazar, en resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso, la medida cautelar solicitada por los concesionarios de suspender la reversión de La Terraza a la Administración del Estado. Un auto que tanto para SadaMarioría como para el BNG impulsa la recuperación del inmueble "para os fins recollidos no Plan Xeral de Ordenación Municipal, que non son outros que o eu destino a equipamento sociocultural", indicaron los nacionalistas que, de la misma manera que los de Benito Portela, elevarán a pleno sendas mociones para su análisis en la última sesión de este 2022.









"Xa non hai razóns legais, nen administrativas nen xudiciais, para que tal reversión de terreo e edificio se produza e, por tanto, a Administración do Estado asuma a plenitude de dereitos e obrigas respecto do edificio BIC, en especial o de conservación", indicaron desde SadaMaioría, que insta al Gobierno de María Nogareda a "prestar toda a colaboración e cooperación institucional conveniada", al igual que a la Xunta, "que tén a tutela dos Bens de Interés Cultural", para acelerara la restauración del "edificio máis senlleiro de Sada".













Daños





En este sentido, aclaran que "con independencia de que o proceso xudicial continua, a concesión anterior está extinguida a todos os efectos e o edificio debe reverter ao Estado, a todos os efectos e consecuencias, entre eles o deber de conservación e rehabilitación urxente do edificio, para evitar danos irreversibles no inmoble", insistieron desde SadaMaioría, convencidos de que es Madrid "quen debe asumir, na súa condición de propietario do edificio BIC, ditas obrigas de conservación e rehabilitación, redactando, financiando e executando canto antes o plan de conservación ao que obriga a declaración BIC".









Así, en su moción apremiarán al actual Gobierno de Sada a seguir la senda del anterior, que mandó sucesivas solicitudes a Transición Ecológica y a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura, e inste al Ejecutivo de Sánchez a aprobar un convenio de colaboración para rescatar La Terraza, y vuelva a solicitar "a desafectación e cesión gratuíta de terreos e inmoble" al Ayuntamiento de Sada.









El citado convenio habrá de incluir la elaboración de un plan director de rehabilitación, según la obligación establecida en el propio decreto de declaración de BIC del edificio, "e para o que o Concello de Sada ten unha partida destinada nos actuais orzamentos municipais, a financiación para afrontar o custo de dita rehabilitación e a fi xación da futura xestión do mesmo", expuso el exalcalde, Benito Portela.

Concesión

También los nacionalistas indicaron que, conocido el auto de la Audiencia Nacional de 16 de noviembre de 2022, "é o momento de proseguir no traballo de recuperación da Terraza de Sada" y, en este sentido, apuntan a que, "en contestación ás iniciativas do BNG", la Administración del Estado reconoce que "para xestionar o edificio da Terraza no menor tempo posible por parte do Concello de Sada, éste pode solicitar unha concesión provisional, en base á disposición adicional terceira do Regulamento Xeral de Costas e ao artigo 135 do citado regulamento, e establecer os convenios necesarios para a súa rehabilitación", expusieron desde el Bloque Nacionalista Galego.









Según indicaron, es concesión temporal a Sada no impediría que en un futuro La Terraza "pasara a ser de titularidade municipal, e tampouco que se sigan outros trámites como a desafectación dos terreos xa solicitada polo Concello de Sada".









Así, para los nacionalistas sadenses "compre que o Estado outorgue unha concesión provisional (al Ayuntamiento de Sada) para actuar rápidamente no seu mantemento antes de que sexa tarde, xa que o seu estado como pode observarse a simple vista, é lamentable", sentenció el BNG.









En la moción que llevarán al pleno de dociembre incidirán en esta cuestión porque "queremos saber se esta defensa do interese xeral é compartida ou non polo goberno de tránsfugas", por lo que plantearán su debate en la última sesión ordinaria del año "para que cada quen se posicione con toda claridade", resumieron los nacionalistas en una nota remitida por el Consello Local de Sada. 