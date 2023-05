Archivada la denuncia interpuesta por un policía local contra la exedil de Seguridade Cidadá de Sada

El Juzgado de Instrucción 1 de Betanzos dictó un auto de sobreseimiento provisional en el procedimiento iniciado contra la exedil de Sadamaioría Pilar Taibo a raíz de una denuncia presentada por un policía local de Sada, que acusaba a la entonces responsable de Seguridade Cidadá de imposición de condiciones ilegales de trabajo, confirmaron desde SM.



Así, tras practicar las oportunas diligencias, la jueza establece que “por las circunstancias expuestas, no hay indicios suficientes para apreciar una conducta irregular en la investigada que sea constitutiva de delito, por lo que procede acordar el sobreseimiento, del artículo 641.1 de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal)”.



Según se relata, en diciembre de 2020, el entonces jefe accidental de la Policía Local de Sada, interpuso una denuncia en la que acusaba a Taibo de “hostigamiento preconcebido e injustificado hacia mi persona” y en la que aseguraba que “esta conducta hostil e intencionada no hace más que mermar mis derechos como trabajador y como delegado de personal y presidente de la Junta de Personal del Concello de Sada y causar desconfianza entre mis compañeros, perjudicando a su vez, gravemente mi salud”.



En el proceso, el denunciante presentó como prueba testifical las declaraciones de cinco funcionarios de policía, de la secretaria municipal y del presidente del sector de administración local del Csif, al tiempo que tanto la junta de personal como el comité de empresa denunciaban el cese inmediato del supuesto acoso y persecución al funcionario en cuestión.



Para Pilar Taibo, “con este auto, queda claro que todas as medidas tomadas foron dentro do marco das miñas competencias e que a denuncia non tiña fundamento legal algún, só obedecía ao interese persoal do denunciante de acabar co Goberno de Sadamaioría”.