Alternativa dos Veciños denunciará todos los acuerdos plenarios de Sada que "incumpran a lei"

Alternativa dos Veciños anuncó su decisión de denunciar "todos os acordos plenarios que incumpran a lei" de cuantos adopte el nuevo Gobierno de Sada.





En su opinión, "os concelleiros tránsfugas e golpistas tardaron moi pouco en convocar un pleno para asignarse soldos e dietas para os seis meses durante os que van ocupar a casa do concello" y, a pesar de la situación en la que se encuentran, "é alarmante que os técnicos que teñen que velar pola legalidade do Concello de Sada non informasen da improcedencia deste acordo por ser tránsfugas expulsados dos seus partidos", apuntaron desde la organización que lidera Ángel García Seoane.





Pero. "é máis alarmante aínda –añadieron– que a secretaria municipal non comunicase ao pleno os dous escritos de expulsión presentados por Alternativa dos Veciños antes da moción de censura" contra Portela.





Asimismo, consideran que "a concelleira que traizoou a AV comprou vontades a base de soldos, como estamos a ver agora, que pagará o pobo de Sada".





De todos modos, la Intervención Municipal sí advirtó de que "os soldos son ao cargo e non ás persoas" por lo que deberá "analizarse a situación dos tránsfugas ao estar expulsados". 