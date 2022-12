Alternativa dos Veciños considera "alarmante" que la secretaria de Sada "non de validez ao rexistro municipal nin as actas e video actas dos plenos do Concello de Sada". Los de García Seoane recurren a una cita de ‘Hamlet’ para asegurar que "Algo cheira a podrecido en Sada".





En este sentido, tras conocer el informe de la secretaria sobre la situación de los ediles que impulsaron la moción de censura, AV ve "alarmante" que, atendiendo a la exposición de la funcionaria, "o rexistro municipal non ten validez, nin sequera as actas dos plenos, nin os burofax, nin as mocións aprobadas pola Deputación da Coruña…Nada!".





Así, reiteraron que, en su caso, comunicaron al Ayuntamiento de Sada, "por activa e por pasiva, a expulsión do partido dos seus concelleiros en varias ocasións" y que el anterior alcalde "deu conta diso en lectura pública do noso escrito" registrado en Sada, "e rubricouse nunha moción da Marea Atlántica na Deputación da Coruña".





Para los de Seoane, "a secretaria municipal debería dar fe dos escritos recibidos no rexistro municipal, e que despois, os afectados, se o estiman oportuno, reclamen ou aleguen ó partido que lles conseguiu a súa acta de concelleiros", pero "en ningún caso corresponde ao secretario ou secretaria municipal inmiscuirse nos asuntos internos dun partido político e os seus afiliados e simpatizantes" añadiendo que no existe inconveniente, "se a letrada en cuestión, se a nivel particular o quere, asista legalmente ós concelleiros tránsfugas fronte os seus partidos, máis non cos impostos dos veciños de Sada", y –añadieron– "en ningún caso, obviando a plena validez do rexistro municipal coma máximo órgano de notificación dun Concello", resumieron desde Alternativa dos Veciños de Sada.





Oposición

Asimismo, SadaMaioría acusó al Gobierno de Nogareda de entorpecer la labor de la oposición, pues "pasado case un mes" desde la moción de censura, "a alcaldesa non encontrou un instante para entregar as chaves dos despachos adicados á oposición no terceiro andar do concello e aboca ao grupo municipal de Sadamaioria a facer labor de oposición ná sala de espera da Alcaldía de Sada".





Una situación que se alarga "mentres os tránsfugas manteñen os seus despachos de grupos municipais, que Benito Portela otorgou nos seus mandatos aos grupos de oposición", tal y como establece la normativa, apuntaron también desde SadaMaioría.





En su opinión, "o Goberno tránsfuga, que alegaba falta de transparencia para xustificar unha inxustificable moción de censura, agora pon trabas á labor de fiscalización que están a realizar os grupos da oposición", denuncian los de Portela. 