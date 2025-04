Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios, sí

En un mundo ultra conectado, las relaciones comerciales internacionales son como el torrente sanguíneo que mantiene vivo al organismo social. Si no hay actividad comercial, la sociedad se anquilosa y eventualmente algunas partes pueden resultar dañadas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre ha sido muy claro acerca de sus planes de política arancelaria para con el resto del mundo. La agenda “America First” supone un giro copernicano en la política comercial de Estados Unidos, que pone en riesgo el flujo de intercambios comerciales a nivel mundial y tiene el potencial de gripar la compleja maquinaria económica global creada en las últimas décadas.

El Gobierno de España lleva meses prevenido y preparando una respuesta proporcionada, tangible y coordinada con la Unión Europea. Los negociadores trabajan sin descanso para tratar de desescalar la situación y encontrar puntos de consenso que impidan llegar a una situación descontrolada.



En este sentido, además de las medidas económicas de protección anunciadas para el tejido productivo de España en su conjunto y las que se toman coordinadas con los socios de la UE, el Gobierno ha querido lanzar un mensaje a la sociedad en general, con el que pretende transmitir serenidad y al mismo tiempo expresar una postura firme de apoyo.



España tiene una economía dinámica que apuesta por la interconexión, el comercio abierto y regulado. España, como sus socios europeos, es una nación de emprendedores. Con un tejido productivo dinámico y audaz. Una sociedad de gran industria y de pymes. España exporta cada vez con más éxito y nuestros productos y servicios se perciben como de la más alta calidad.



Con la campaña “Nuestros Valores No Se Venden, Nuestros Productos y Servicios, Si” se quiere animar al consumo interno entendido como español y europeo, pero sin caer en el mero proteccionismo ni entrar en un choque directo con quien, de todos modos, estamos abocados a entendernos antes o después.



España es una potencia agroalimentaria, cuarta mayor exportadora de alimentos de la UE y séptima del mundo.



El valor de los alimentos españoles y europeos va más allá de su coste. Son sinónimo de prestigio y de calidad, que cuentan con un gran reconocimiento en los mercados internacionales.



Debemos apostar por lo nuestro, por nuestros alimentos y por nuestros productos agroalimentarios y pesqueros, que generan valor añadido, contribuyen a la cohesión social y a la protección del medioambiente.



El éxito del concepto central “Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios sí” reside en la relación opuesta que tienen los valores y los productos con la idea de venta.

Porque no todo está a la venta. Como dijo la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, “Groenlandia no está a la venta”. Canadá no está a la venta. Los valores españoles y europeos no están a la venta. No está a la venta el objetivo de lograr una sociedad abierta, justa y de bienestar. Del mismo modo que no se puede comprar la amistad ni el respeto, no están a la venta los Derechos Humanos, ni los principios democráticos y de respeto a las leyes sobre los que se asienta la Unión Europea.

Sin embargo, todo lo que es obra de la capacidad productora y el ingenio humanos, sí está a la venta. España está abierta. Europa está abierta.



“Compra lo tuyo” se refiere a lo español, mientras “defiende lo nuestro” puede referirse en un sentido más amplio, a lo europeo. España es Europa y nuestros retos son compartidos. Por eso esta campaña tiene un carácter dual, español y europeo.

En definitiva, los españoles debemos recordar que nuestro Gobierno está ahí, defendiendo nuestros intereses comerciales, negociando para que el tejido productivo y los sectores más afectados puedan hacer frente a la situación de la manera menos gravosa posible, al mismo tiempo que se protegen los valores que caracterizan a una sociedad abierta, avanzada y moderna.