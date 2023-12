Una campaña en defensa de la calidad del agua de As Mariñas

Con la crisis del agua que vivió Betanzos volvió a situar los ríos en las conversaciones de vecinos y representantes municipales de toda su comarca, por la que discurren Mendo y Mandeo. Casi siete meses después de aquello, ambos, además de la ría, ‘salen’ a la calle de la mano del BNG.



Los nacionalistas de As Mariñas emprenden una campaña en defensa de la calidad del agua de los cauces que sus responsables presentaron este viernes “ao carón do Mandeo, en Betanzos”.



“Levamos anos denunciando os continuos verquidos aos nosos ríos, os problemas de saneamento e falta de depuración dos concellos sen que a Xunta, que ten a competencia a través de Augas de Galiza, nin os concellos actuaran para avanzar nesta situación”, explicaron desde el BNG.



Ahora, tras los cortes de agua, las infecciones por norovirus en la capital comarcal y los dos episodios donde se desaconsejó de nuevo el baño en Perbes, en un solo verano, “vimos como esta situación se agravou considerabelmente” y es más necesario que nunca advertir de la situación de los diez municipios que integran la comarca de Betanzos.



Con esta campaña, los nacionalistas tratan de “poñer o foco no problema ambiental que supón esta situación, que se leva mantendo décadas a pesar das continúas denuncias e iniciativas do BNG nos diferentes concellos do territorio” e incluso en el Parlamento de Galicia.





Iniciativa

“Trasladaremos de novo o problema do saneamento e a depuración aos plenos dos diferentes concellos da comarca, e ao mesmo tempo pretendemos concienciar á nosa veciñanza para que esixa actuacións neste sentido”, añadieron desde la misma organización, representada por ‘voceiros’ y ‘concelleiros’ de Betanzos, Oza-Cesuras, Coirós, Paderne, Aranga, Miño e Irixoa.



En su exposición, aseguraron que llevan años “esixindo á Xunta investimento para rematar o saneamento e depuración nos concellos” de As Mariñas e que se controlen los continuos vertidos al Mandeo o al Lambre.

Enmienda

“Este ano de novo volvemos a presentar unha emenda neste sentido nos Orzamentos Autómicos para 2024, todas sabemos cal é a situación da calidade da auga na nosa ría, con dúas zonas C –unha estábel e unha estacional– para a extracción de marisco ou praias onde non se recomenda o baño todos os veráns...” Este año, la de Perbes, en Miño.



“É o momento de actuar, de esixir á Xunta que durante 14 anos non fixo do noso medio ambiente unha prioridade que se comprometa a buscar solucións”, apuntó el BNG.