El BNG se reúne con usuarios del Servizo de Atención ao Fogar de Cambre

La número 2 de la candidatura del BNG al Parlamento gallego, Mercedes Queixas, mantuvo este lunes en Cambre un encuentor con personas usuarias del Servizo de Atención ao Fogar (SAF) para conocer de primera mano sus demandas y necesidades.



“Compartimos as inquietudes destas persoas usuarias, beneficiarias dun servizo público en condicións manifestamente mellorábeis”, indica Queixas. Para la candidata nacionalista, en los últimos 15 años de Gobierno del PP al frente de la Xunta la gestión de los servicios de bienestar social se ha caracterizado por la irresponsabilidad, la privatización y la propaganda.



Frente a ello, el BNG contrapone una alternativa que Queixas sintetiza así: “Máis servizos públicos e menos bonos, menos mentiras, menos manipulación”.



En el encuentro con las personas usuarias del SAF, Queixas se comprometió la que “o próximo Goberno Galego liderado por Ana Pontón artellará un Sistema Galego de Benestar que garantirá os coidados, colocará as persoas no centro e reforza o Sistema de Atención ao Fogar cunha achega de 86 millóns de euros”, lo cual, remarcó, “vainos permitir mellorar quer as condicións laborais das traballadoras quer a calidade das prestacións que reciben as persoas beneficiarias do servizo”.