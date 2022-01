Scholz no es como Sánchez

Las semejanzas entre el Partido Socialista Alemán y el PSOE no van mucho más allá de las siglas y la genérica base ideológica. Conviene aclarar éste hecho ante los esfuerzos de los medios del Gobierno para trasladar a la opinión pública española la idea de las afinidades entre el canciller y la manera de gobernar de Sánchez. En La Moncloa presumen de que la socialdemocracia europea habría salido reforzada por la forma de gestionar la crisis provocada por pandemia. Curiosa forma de omitir que en Alemania, durante los dos años que venimos padeciendo la pandemia, quien estaba al frente era Ángela Merkel, que como todo el mundo sabe es democristiana.



Las diferencias políticas entre Sánchez y Scholz son manifiestas. Sánchez dice que es muy difícil cumplir con las normas europeas en materia de déficit pero Scholz no opina lo mismo. Según Bruselas, los países de la UE no pueden presentar un nivel de déficit presupuestario que rebase el umbral del 3% del PIB o una deuda que supere el 60% y no esté disminuyendo a un ritmo que permita una reducción anual satisfactoria. En ése registro Alemania está cerca de cumplir el objetivo de conseguir unas finanzas públicas saneadas.



Por otra parte, Sánchez presume de que el Gobierno español está marcando el rumbo a los partidos socialdemócratas europeos, pero su afirmación no se sostiene. En ninguno de los otros 26 países de la UE hay ministros comunistas como sí tenemos en España. Y, en términos de alianzas políticas, en Alemania, Olaf Scholz formaba parte de la “Grosse Koalitión” un gobierno que presidía la canciller Ángela Merkel, líder de la CDU, el partido homólogo al PP español.



Scholz se declara alemán antes que socialista y Sánchez mantiene alianzas con partidos que están en contra de nuestra Constitución. Hablando de gobernar con el apoyo de los comunistas, no es difícil adivinar qué es lo qué diría el canciller alemán de haber visto una foto del ministro de Consumo, Alberto Garzón, llevando un chándal con el escudo de la STASI, la siniestra policía política de la extinta RDA, la Alemana comunista. Los alemanes sí que tienen viva la memoria histórica de lo que significó el régimen que levantó el Muro.