Sánchez promete con dinero de Europa

La semana pasada la AIReF publicó un informe en el que entre otras cosas decía que el Gobierno no había informado a la Comisión Europea de los 21.000 millones que Pedro Sánchez lleva gastados o anunciados en la campaña electoral. El viernes, el periódico digital ‘Vozpópuli’ señaló que unos 5.000 millones del coste de los anuncios que está haciendo el presidente del Gobierno, en nombre del PSOE, iban a salir de los fondos europeos. Lo primero es gravísimo. La falta de transparencia de este Gobierno ya no se refleja en el destino que se están dando a los miles de millones procedentes de Europa, sino que ya se ha convertido en un engaño a la propia Comisión Europea.



Cuando se creó el fondo de recuperación económico para hacer frente a los destrozos de la pandemia los países miembros no sólo tenían que cumplir unos requisitos para recibir los distintos tramos de dinero, sino que debían destinar esos fondos a unos planes muy concretos. Por supuesto, ninguno se refería a gasto en promesas electorales de este o aquel presidente de gobierno europeo. La falta de escrúpulos es evidente, más teniendo en cuenta que hace apenas un mes una comisión del Parlamento Europeo se plantó en España para averiguar qué estaba haciendo el gobierno de España con el dinero recibido. La presidenta de esa comisión, la alemana Monika Hohlmeier, se fue de nuestro país muy decepcionada porque no consiguió averiguar absolutamente nada sobre el dinero recibido. Tampoco los españoles sabemos apenas nada del destino de esos miles de millones de euros. Para más inri, la alemana volvió a manifestar hace unos días que seguía sin saber nada, que nadie del Gobierno le había informado y se puso encima de la mesa ya no sólo la falta de transparencia sino también las carencias del mecanismo de control.



Ahora, que Sánchez dedique dinero de esos fondos a su campaña electoral es un salto cualitativo teniendo en cuenta que no está llegando a su primigenio destino que era la digitalización de las empresas o la transformación energética. Miles de personas y empresas están adelantando de su dinero la futura subvención que tienen concedida para poner en sus casas panales solares y ahorrar energía. La espera es de más de 12 meses y nadie sabe cuándo podrá cobrar la subvención. Parece ya el momento de que la Comisión deje de mirar para otro lado y se preocupe de qué están haciendo España y otros con el dinero de los europeos. Nos piden muchos esfuerzos, pero no se ve por ningún lado que ese dinero esté llegando a la economía real e impacte en el PIB, en la riqueza del país y en el empleo de calidad.