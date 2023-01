Los precios no frenan tampoco en enero

El INE publicó este lunes el dato adelantado de IPC de enero y los precios no dan tregua sobre todo la inflación subyacente (7,5%) precisamente la más volátil ya que no incluye energía ni alimentos no elaborados. El encarecimiento de los carburantes y los precios de vestido y calzado, que han bajado menos que en enero del pasado año, están en el origen de la subida. Sin embargo, hay que tener en cuenta para calibrar bien lo que ha ocurrido que la bajada del IVA de los alimentos que entró en vigor el 1 de enero pasado no ha tenido efecto positivo alguno.



Además, según la nota de prensa, el INE informa de que ha incorporado, y así será ya todos los meses, los precios del mercado libre de gas y electricidad y algunas modificaciones en la estructura de ponderación, de forma que el cálculo se haga en base a la contabilidad nacional y no a la Encuesta de Presupuestos Familiares que también elabora este organismo. El organismo no muestra, sin embargo, cuál hubiera sido el dato sin estos cambios para poder hacer una comparación con la serie que veníamos conociendo. Entre las rubricas con nuevas ponderaciones hay que decir que, curiosamente, están vivienda y alimentos que perderán peso en el IPC, cuando son dos de las variables que más están subiendo sus precios y que más afectan a los presupuestos familiares.



La verdad es que están siendo unos días de muchos datos y todos contrarios al discurso triunfalista del Gobierno. Por ejemplo, una inflación subyacente que se sitúa en el 7,5%, medio punto más que en el mes anterior, es terrible porque contagia a toda la cadena, aunque ahora parece que el discurso oficial no menciona esta importante variable, que sí tiene en cuenta y mucho el BCE para tomar sus decisiones sobre los tipos de interés. Eso sí, nos adelantan desde Economía que se alcanzará el pico tras el primer trimestre. Lo veremos.