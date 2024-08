Manifestaciones

Las calles, avenidas y plazas, con frecuencia son tomadas por alguna manifestación reivindicativa, principalmente de origen laboral, o que tiene su epicentro en la conformación del desarrollo de la clase obrera, aunque sirve también para otros objetivos, muy determinados. Hoy nos centramos en las reivindicaciones sociales, su problemática y consecuencias que debe soportar, tanto el viandante como el sufrido conductor al volante de su vehículo, cuando se corta la circulación en puntos neurálgicos de vital importancia para el tráfico rodado, como está sucediendo con los piquetes que cortan el tráfico en el Puente Pasaje, causando un daño a los miles de usuarios de esa vía de comunicación y que acentúa los ánimos del sufrido conductor.



Se llevan efectuando varios cortes en dicho puente, en horas punta, aunque el mismo en sí, está en hora punta todo el día. Los allí atrapados por ese corte, no tienen culpa alguna de los problemas que puedan tener los mariscadores, para que se les resuelvan, sino, que ponen a la ciudadanía en su contra, al considerar aquellos un abuso sobre la autoridad de los demás usuarios de la vía, con lo que, no se debía autorizar dicho corte.



Aquellos usuarios, van o vienen del trabajo, hacer compras, recados, citas y consultas médicas, trámites burocráticos, recoger pasajeros, niños que es preciso llevar de un punto a otro y un largo etc. Además en una estación tan problemática como esta veraniega. Esto no da resultados, a quienes lo practican, aunque piensen lo contrario, va en contra de sus intereses, los políticos, mientras no vaya el asunto con ellos, no se moverán un ápice de sus principios. Pero sé incomoda al resto de la ciudadanía, por los perjuicios que se les causa.



Sí los mariscadores, quieren tener éxito de verdad en su reivindicación, tendrán que cambiar de táctica y acosar a la administración, personarse en donde han hecho los trámites burocráticos y montar allí el campamento, bajo el argumento. De aquí no marchamos, hasta que sea resuelto nuestro problema, dure el tiempo que dure, o de la mejor forma que se vea. Cuando se acosa a la política, para que solucionen los problemas causados, bien por dejadez, omisión, desidia ú olvido. Se toman rápidas medidas que llevan a la conclusión de finiquitarlo.



De lo contrario, este se enquistará y no habrá ayudas o llegarán tarde para muchos, los cortes de las vías son un problema para mucha gente, que se haya en medio, sin comerlo ni beberlo, por tanto, no es la solución, eso solo es una cortina de humo, para dar a conocer ese problema, la sociedad, ya tiene, tantos problemas sobre sus cabezas, que no le importan los ajenos, solo el seguir su camino, y en esta ocasión como en las anteriores y en las futuras, que se sigan cortando las vías públicas, sobre todo, las de vital interés, por su configuración, el enfado de los conductores será de órdago y muy señor mío.



Cambiando los hábitos y las costumbres que se tiene de cortar la circulación en estos casos, los huelguistas ganan enteros y dirigiendo las medidas contra quien tienen que hacerlo, más todavía, solo es cuestión de proponerse contribuir a un mayor acercamiento social, de que unos se sientan fuertes en un momento dado y los demás sufran las consecuencias, de lo que puede ser un abuso mal interpretado, si todos somos iguales ante la ley, respetando la convivencia, todos saldremos beneficiados.



Solo es cuestión de saber elegir el momento y el lugar adecuado para que nuestras reivindicaciones sean un Léxito, si no, se hace, se condena al fracaso desde el inicio el objetivo marcado.