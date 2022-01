Ninguno de los dos partidos que han venido gobernando, ni el PSOE ni el PP, han prestado demasiada atención a la España vaciada, a esas provincias, pueblos, comunidades... que iban vaciándose por falta de trabajo y de oportunidades.



No, ni el PSOE ni el Partido Popular han sido capaces de poner en marcha políticas destinadas a que tantos y tantos ciudadanos pudieran quedarse en su tierra y ganarse la vida dignamente. Y sí, era necesario que esos ciudadanos empezaran a levantar la voz y hacerse notar.



Ya lo hizo el grupo de “Teruel existe”, que logró escaño en el Congreso, y supongo que eso es lo que pretenden los que se vienen aglutinando en esa plataforma de la España Vaciada.



Ahora bien, me pregunto si la solución es seguir fragmentando la política y que España termine siendo una especie de reinos de taifas grandes y pequeños en que cada cual vaya al Congreso a plantear eso tan español de “qué hay de lo mío”.



En mi opinión, han fracasado tanto los representantes políticos del PSOE como los del Partido Popular de estas comunidades de la España vaciada.



Y han fracasado porque no han sabido defender los intereses de sus conciudadanos, porque se han limitado a sentarse en el Congreso y en el Senado pero no han introducido en la agenda política los problemas reales de esa España vacía.



Así que estas plataformas han nacido por necesidad y son, sin duda, la expresión de ese fracaso y... bueno, hay quienes creen que hay algo más. Porque qué duda cabe que si aparecen plataformas electorales en Castilla y León en estas elecciones a quienes más votos pueden quitar es al Partido Popular.



Así que será por eso que en el PSOE ven con tan buenos ojos a esas plataformas, no tanto porque les importen sus reivindicaciones, sino porque les sirven de ariete contra el PP y como futuros socios en caso de que después de las elecciones necesiten reeditar el Gobierno Frankenstein.



Veremos qué pasa en Castilla León, y veremos si realmente tanto el PP como el PSOE se toman en serio los problemas de sus conciudadanos en vez de jugar con la aritmética parlamentaria para ver quién cuenta con más aliados. La España vaciada es una realidad que necesita respuestas ya, porque, insisto, los diputados y senadores del PP y del PSOE la han ignorado hasta ahora.