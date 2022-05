A Coruña súbese ao tren

Concello da Coruña vén de completar esta semana todos os seus compromisos de adaptación do planeamento para dar cabida á nova estación intermodal. A modificación das normas para a nova estación evidencia o coidado posto por Inés Rey no deseño da cidade do futuro. A diferenza do acontecido noutros lugares, o goberno municipal da Coruña non pensou na nova estación unicamente como iso: un espazo para o transporte público reducido aos límites do recinto. Fixo algo moi diferente, que foi adaptar o plano da cidade non só para a estación, senón para permitir un encaixe desta na contorna facilitando a súa permeabilidade e a mellora urbana da zona. As estacións intermodais son nodos que fomentan unha nova centralidade nas cidades, xerando unha importante actividade económica nas súas contornas. A Coruña coidouse de que esa centralidade sexa unha oportunidade para os barrios dos Mallos e Sardiñeira, buscando coa intermodal non só un espazo para coller o tren ou o autobús, senón nun motor para revitalizar un barrio. A estación suporá un importante desembolso municipal e un investimento conxunto cercano aos 90 millóns de euros, permitirá unha notable mellora no transporte público para os coruñeses e coruñesas, mais tamén para todos os residentes na área metropolitana da cidade e mesmo para os visitantes. Suporá, tamén, un pulo determinante para impulsar un barrio que gañará en servizos e en calidade do espazo urbano, un barrio que será, pois, un lugar máis atractivo para atraer novos residentes e xerar actividade económica. Nesa clave traballa este goberno na Coruña desde o primeiro día, co obxectivo de facer da cidade un lugar máis atractivo para os que habitan nel e tamén para os que desexan facelo. Con ese fin este Concello aprobou na última semana investimentos públicos que superan os 20 millóns de euros e que redundan nunha mellora substancial de todos os barrios. O Concello está a mobilizar todos os seus recursos para que A Coruña sitúese no mapa como o referente que ten que ser no norte da península. E o está a facer en clave global, cunha oferta cultural sen precedentes e con apostas como a da Cidade das TIC, mais tamén o está a facer nun nivel máis pequeno, actuando nos barrios para que a puxanza repártase por igual en todas partes. Somos xa un referente en nova mobilidade, en recuperación do patrimonio e en potenciación do espazo público de calidade. E o somos porque planificamos desde o primeiro momento actuacións en toda a cidade que teñen como fin dotala de máis e mellores servizos. A planificación da intermodal é, sen dúbida, un bo exemplo desas políticas.