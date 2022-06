El Consejo de Ministros de los diez euros al mes

Nunca he compartido las acusaciones de ‘electoralismo’ como forma de descalificar a un gobernante. Si no fuese por las promesas --no siempre cumplidas, por cierto-- legítimamente lanzadas por los candidatos a los ciudadanos en las campañas electorales, aún estaríamos varados en el derecho de pernada, o casi. Y ahora estamos entrando en una de esas larguísimas precampañas, de esas que en España, y no solo en España, son capaces de durar año y medio.



El Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, con las nuevas ‘medidas anticrisis’ que aprobará el Gobierno, es el pistoletazo de salida para esta nueva etapa para llegar sanos y salvos a las urnas en el otoño de 2023. Claro, el Ejecutivo trata de publicitar al máximo estas medidas que ‘gustan’ sin duda al elector. Pero, al tiempo, este sábado tendría que explicar otras cosas menos populares. ¿Lo hará?



Por supuesto que me congratulo de una bajada en el IVA del precio de la luz, o de las posible nuevas medidas para contener el vertiginoso ascenso del precio de la gasolina y de cualquier parche que pueda inventarse contra la inflación, aunque no sé si otras cosas que quizá se aprueben en las próximas horas, como ese cheque de trescientos euros a los que menos renta tienen, no serán tan ineficaces como, en su día, lo fueron las ‘ayudas’ arbitradas por Zapatero.



Lo que ocurre es que estas medidas, calculan los expertos, pueden llegar a suponer un ahorro de poco más de diez euros mensuales en los hogares españoles. Muy bien habrán de venderse desde el atril de La Moncloa para frenar el avance del deterioro que las encuestas evidencian respecto del Partido Socialista y sus ‘socios’.



En mi opinión personal, estas decisiones del Consejo de Ministros, y otras antes muchas veces ensayadas por el equipo de Pedro Sánchez, habrían de acompañarse de gestos más espectaculares, como, por ejemplo, una reducción del gasto público en ministerios inoperantes y en asesores superfluos. Y luego está el hecho del pésimo asesoramiento que tiene hoy el Gobierno en lo referente a la comunicación. Este Consejo de Ministros sabático se produce en vísperas de que los ‘socios’ gubernamentales se lancen en manifestación callejera para protestar contra la ‘cumbre’ de la OTAN que Sánchez y lo que podríamos llamar ‘el sistema’ albergarán orgullosamente en Madrid.