El candidato a todo gas

Sin novedad. Pedro Sánchez ya es oficialmente candidato para intentar ser investido como Presidente.

No tengo carnet de profeta pero estoy convencida que lo será, que todos estos tiras y aflojas con Esquerra y Junts no dejan de ser parte del teatrillo de la negociación. Los dirigentes de Junts y de Esquerra saben que esta es su oportunidad, su mejor oportunidad para obtener todo lo que, en otras circunstancias y con otro líder socialista que no fuera Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez, no obtendrían.



Pero eso sí, que no pretenda Sánchez, además de retorcer la Constitución, engañar con el lenguaje. No, no habrá un gobierno progresista, habrá un gobierno que lo apoyaran fuerzas de derecha identitaria. Acaso habría que recordarle el refrán de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces... Y, el Gobierno Frankestein, no es y no será progresista por mucho que cacareen lo contrario. Pero ¿Qué son los principios si lo que está en juego es el poder?



Seguramente el acuerdo está cerca de ser cerrado, y más pronto que tarde veremos a todos los que quebraron la ley aquel 1 de octubre, limpios de cualquier responsabilidad ante los tribunales. No merece la pena recordar lo que decía Sánchez del “proces” y de Carles Puigdemont, simplemente ha cambiado de opinión porque ese cambio le permitirá seguir en la Moncloa. Así de simple. De manera que una minoría, de la que forman Esquerra y Junts, lograrán que, una mayoría en la que estamos buena parte de los españoles, por supuesto también votantes del PSOE, tendremos que tragar que se modifique la Constitución por la puerta de atrás y dado como se las gasta esa “mayoría” denominada progresista del Tribunal Constitucional, sería un milagro que no avalaran esa amnistía.



Es la hora de la política y de la generosidad ha dicho Pedro Sánchez. En realidad es la hora elegida por Sánchez y los suyos para retorcer la ley y beneficiar a quienes atentaron contra el Estado de Derecho para él poder seguir en la Moncloa.. No, una minoría no debería de imponerse a una mayoría, pero sobre todo, un cambio tan sustancial que afecta a la Constitución, no debería de hacerse si no es por consenso de las fuerzas políticas y con el aval en las urnas de los ciudadanos. Porque el 23 de julio los ciudadanos no votamos amnistía.